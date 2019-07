Christophe Beaugrand heureux pour ses noces de coton avec son mari Ghislain

Christophe Beaugrand était un homme particulièrement heureux ce 28 juillet 2019.

En effet, un an plus tôt, après sept années de vie commune, l'animateur de TF1 épousait son compagnon Ghislain Gerin (30 ans) à Paris. Ainsi, pour ses noces de coton, Christophe Beaugrand (42 ans) a pris la parole sur ses réseaux sociaux et a écrit en légende d'une photo de sa main dans celle de son chéri immortalisée en ce jour si spécial : "C'était il y a un an. Le 28 juillet 2018, nous nous sommes dits 'oui' avec Ghislain devant nos familles, nos amis. Un petit mot, un petit rien, qui change tout ! On appelle ça des noces de coton un an de mariage, le coton c'est doux, ça file. Comme ces 12 mois passés à vitesse grand V ! Décider de se marier c'est avoir un projet de vie, se projeter avec l'autre, se dire que sans lui, le quotidien aurait nettement moins de saveur. Se dire qu'on a envie de tout partager. Comprendre l'autre d'un regard, d'un sourire. S'aimer tout simplement et construire à deux."

Et Christophe Beaugrand, très en verve, de poursuivre : "Bien sûr, en médiatisant notre union, l'an dernier, nous avons subi des attaques homophobes... mais surtout reçu une foule de félicitations et de compliments et je préfère me souvenir de ça ! J'espère avec ces quelques photos, ces quelques mots, avoir permis de faire bouger un peu les lignes et avancer les mentalités. Merci à vous tous qui nous avez soutenus. A toi, Ghislain, merci de me supporter, de m'épauler, avec tous mes défauts mais aussi mes quelques qualités (quand même). Tu m'as fait grandir, notre amour nous a rendus meilleurs, tous les deux. Et crois-moi, ça ne fait que commencer. Soyez heureux, et profitez de la vie, sans vous soucier du regard des autres. Et surtout... AIMEZ-VOUS !"

Nous souhaitons de joyeuses noces de coton à Christophe et Ghislain !