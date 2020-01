Christophe Beaugrand dévoile son salaire pour Les Grosses Têtes

Depuis qu'il est devenu papa d'un petit Valentin, né en novembre dernier par GPA, Christophe Beaugrand vit sur un petit nuage. Mais alors que son quotidien oscille actuellement entre couches et biberons, l'animateur de Ninja Warrior (TF1) a toujours des obligations professionnelles à tenir. Que ce soit en télévision ou à la radio, il est sur tous les fronts. Mercredi 8 janvier 2020, le présentateur a accepté de dévoiler le salaire qu'il touche dans l'émission radio Les Grosses Têtes, présentée par Laurent Ruquier.

C'est sur le plateau de Face aux médias, sur Non Stop People, que le jeune papa de 43 ans s'est exceptionnellement confié sur ses rentrées d'argent : "On a été augmenté ! On fait une demi-heure de plus, donc on nous a fait signer un petit papier !", révèle-t-il, très heureux.

Au fil de la conversation, l'animateur finit par donner davantage de détails : il annonce qu'il touche 500 euros par émission. Un très beau cachet pour l'époux de Ghislain qui est pleinement conscient d'être un privilégié : "On est bien payés pour s'amuser ! Je ne fais pas partie des mieux payés, mais je ne me plains pas. C'est une chance incroyable. C'est la récré, vraiment. On se met autour d'une table et on s'amuse entre amis, tout en essayant de ne pas exclure l'auditeur. Il faut toujours penser à la personne qui écoute", explique-t-il.

Pour l'heure, Christophe Beaugrand n'a pas encore la tête à reprendre son travail et profite pleinement, avec son mari Ghislain Gérin, de leur bébé. D'autant plus que les amoureux ont longtemps rêvé de devenir parents et qu'ils ont rencontré, on s'en doute, de nombreuses difficultés pour accueillir leur merveille : "La GPA, comme une adoption, c'est un parcours du combattant. C'est fatigant et stressant. Les formalités pour accueillir Valentin nous ont pris deux ans. Nous avions lancé le processus avant notre mariage. Nous étions tellement motivés que nous étions prêts à déplacer des montagnes", expliquait Christophe Beaugrand au magazine Gala, fin novembre 2019.