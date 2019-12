Christophe Beaugrand : Selfie et "biberon time" avec Valentin

Dans les pages de Closer, Christophe Beaugrand en disait un peu plus sur les dessous de sa récente paternité. "J'ai déjà commencé à lui raconter le jour de sa naissance. Elle est simple : nous ne pouvions pas avoir de bébé seuls et nous avons demandé à une femme de donner une petite graine et à une autre de faire grandir Valentin dans son ventre. C'est ainsi que nous avons pu devenir papas. C'est aussi simple que cela", avait expliqué le présentateur.

Le jeune papa assurait ensuite que Valentin allait grandir tout en connaissant les deux femmes qui ont contribué à sa naissance. "Dans la chambre de notre fils, il y aura une photo de Whitney, qui l'a porté, et de Bruna, qui a donné ses ovocytes. Deux femmes qui ont permis aux papas de Valentin de mener à bien leur projet parental", avait-il expliqué. Tout pour l'épanouissement et le bonheur de leur petit Valentin.