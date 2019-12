Christophe Beaugrand papa : Valentin sait déjà "tout" sur sa naissance

Le bonheur à l'état pur. Le 5 novembre 2019, la vie de Christophe Beaugrand a été chamboulée par la naissance de son premier enfant, un petit garçon prénommé Valentin. C'est avec son mari Ghislain que l'animateur a accueilli cet heureux événement grâce au concours d'une mère porteuse, Whitney. Né à Las Vegas, Valentin met ainsi fin à une longue bataille de deux ans menée par ses papas pour découvrir les joies de la paternité.

Depuis, Christophe Beaugrand fait la une de la presse française pour exprimer sa joie de pouponner. Dernièrement, c'est dans les pages du magazine Closer qu'il s'est retrouvé, y révélant comment il compte aborder avec son fils les circonstances de sa naissance. Et autant dire qu'il ne compte rien lui cacher, de la donneuse d'ovocytes à Whitney, cette mère de famille qui a partagé et réalisé le rêve du couple. "J'ai déjà commencé à lui raconter le jour de sa naissance, explique l'animateur de TF1. Elle est simple : nous ne pouvions pas avoir de bébé seuls et nous avons demandé à une femme de donner une petite graine et à une autre de faire grandir Valentin dans son ventre. C'est ainsi que nous avons pu devenir papas. C'est aussi simple que cela."

Dans un esprit de totale transparence, Christophe Beaugrand compte même maintenir ces deux femmes dans leur vie. "Dans la chambre de notre fils, il y aura une photo de Whitney, qui l'a porté, et de Bruna, qui a donné ses ovocytes. Deux femmes qui ont permis aux papas de Valentin de mener à bien leur projet parental. Même si elle a un coût médical et juridique, la GPA n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de sentiments", revendique-t-il. Une belle famille unie au sein de laquelle Valentin s'épanouira sans aucun doute.