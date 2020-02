Samuel Etienne papa pour la 2e fois : première photo de son fils

Une pluie d'amour a de nouveau inondé le foyer de Samuel Etienne. Le 12 février 2020, le présentateur de Questions pour un champion (France 3) a annoncé que sa femme Helen et lui avaient accueilli un nouveau bébé dans leur vie. Un petit garçon, à nouveau.

Afin de partager cet immense bonheur et sa fierté avec ses abonnés, l'homme de 48 ans a publié une adorable photo du bébé emmailloté dans une sorte de couverture. Il semblait dormir paisiblement pendant qu'une personne a immortalisé ce beau moment. Si Samuel Etienne n'a pas souhaité dévoiler le visage de sa merveille, il n'a pas caché tout l'amour qu'il lui portait déjà. "A deux c'était magique. A trois, un bonheur immense. A quatre, mon coeur n'en finit plus de déborder... Bienvenue petit bonhomme, on va tout faire pour t'aider à illuminer ta vie", a-t-il écrit en légende.