Samuel Etienne ému par son fils Malo : "Merci mon petit bonhomme..."

Samuel Etienne est très fier de son fils Malo. Samedi 27 juillet 2019, l'animateur de Questions pour un champion sur France 3 et présentateur des journaux matinaux sur France 2 et France Info a décidé de publier un message pour son fiston, fruit de ses amours avec sa femme Helen, à l'occasion de l'approche de ses 3 ans.

C'est sur Twitter que Samuel Etienne (48 ans) a pris la parole en légende d'un cliché de Malo en train de courir, le visage en partie caché par des lunettes de soleil. "Tu es entré dans ma vie voilà bientôt 3 ans, et tu l'as illuminée. Je le pressentais pourtant, mais jamais je n'aurais imaginé que tu puisses nous donner autant, au quotidien, à ta maman et à moi. Tellement heureux et fier d'être ton papa... Merci mon petit bonhomme, je t'aime", a-t-il écrit.

Interrogé sur sa vie de famille par Télé 7 jours l'an dernier, Samuel Etienne avait déjà déclaré : "Je suis un papa présent, car je pars de chez moi à 3 heures du matin pour revenir à 10 heures. Je vois Malo le matin, avant de faire une sieste, puis l'après-midi. Je suis même là pour le dîner et le coucher, puisque je fais ma conférence de rédaction au téléphone, de chez moi. Je le vois trois fois par jour, un peu moins les semaines de tournage de Questions pour un champion. Mais mes week-ends et mes vacances lui sont entièrement consacrés." Et la star du petit écran d'ajouter, désireux d'agrandir sa tribu : "Je compte bien avoir un deuxième, voire un troisième enfant !"

Malo fêtera son 3e anniversaire le 30 août prochain.