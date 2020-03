Clélie Mathias maman : la journaliste a accouché, découvrez le sexe du bébé !

La famille s'est agrandie chez Clélie Mathias ! Ce jeudi 12 mars 2020, la journaliste de 39 ans a révélé avoir donné naissance à son premier enfant. Il s'agit d'un petit garçon ! C'est sur Instagram, qu'elle a annoncé la bonne nouvelle a ses followers. La jolie brune a posté une tendre photo de son nourrisson dont le prénom reste pour l'heure encore inconnu. "Et voilà ! Ce petit garçon a déjà bientôt 1 mois...", lit-on en légende d'un adorable cliché où la jolie brune porte tendrement le bambin, qui semble déjà bien éveillé. En commentaires, Clélie Mathias a rapidement reçu une flopée de félicitations de la part des internautes. "Bienvenue à ce joli garçon", "Bonne chance pour des débuts en fanfare !", "Il est trop mignon", s'extasient-ils.

C'est en novembre dernier que Clélie Mathias révélait être enceinte alors qu'elle en était à sa "26e semaine" de grossesse, soit à son sixième mois. Elle avait accompagné son post d'une photo d'elle avec un ventre très arrondi. Cette publication venait expliquer son absence des antennes de CNews où elle présente la matinale depuis la rentrée 2016.

Désormais, Clélie Mathias découvre donc enfin les joies du pouponnage avant de reprendre le chemin du travail. Il faudra d'ailleurs se montrer patient pour la revoir à l'antenne, car aucune information n'a été indiquée quant à son retour en plateau. Toutefois, nul doute qu'elle parviendra à gérer les biberons et l'actualité brûlante, elle qui a toujours eu un rythme intense. "Je suis un vampire ! Je suis très matin et très nuit ! Plus sérieusement, j'enregistre l'émission dans la foulée de la matinale pour coller à mon rythme. On ne va pas nier que ce sont des contraintes, je me lève à 2h15 tous les matins... mais avec plaisir !", confiait-elle à nos confrères de Paris Match.