Clélie Mathias enceinte : la journaliste surprend avec son énorme baby-bump

Les fidèles téléspectateurs de la matinale de CNews peuvent se rassurer, la journaliste Clélie Mathias va bien ! Voilà plusieurs semaines qu'elle est absente des antennes, et ce pour la plus belle des raisons : elle a entamé son congé maternité.

Sur Instagram, ce dimanche 17 novembre 2019, la jolie brune de 39 ans a enfin levé le voile sur son départ surprise de la chaîne en postant une photo de son ventre très arrondi. L'occasion non seulement d'apprendre qu'elle attend un enfant mais qu'elle en est à sa "26 semaines", soit à son sixième mois de grossesse.

Une annonce qui a suscité de nombreux commentaires bienveillants de la part de ses followers. "Toutes mes félicitations", "Vous êtes magnifique et cela vous va très bien", "Félicitations et très heureux d'avoir enfin de vos nouvelles !", "Félicitations Clelie vous nous manquez tous les matin sur Cnews" lit-on. "Votre absence est toute excusée !" lui accorde même un internaute.

Clélie Mathias se coupe donc quelque temps de l'actualité brûlante pour se préparer à pouponner. Visiblement très discrète sur sa vie privée, elle ne précise pas le sexe de son futur bébé ni n'évoque celui qui partage sa vie et encore moins la date à laquelle elle reviendra sur CNews. Si elle fait tout pour garder son jardin secret, Clélie Mathias est à coup sûr déjà prête pour découvrir les joies de la maternité.

Lors d'une interview pour Paris Match, elle se confiait sur son quotidien très décalé. "Je suis un vampire ! Je suis très matin et très nuit ! Plus sérieusement, j'enregistre l'émission dans la foulée de la matinale pour coller à mon rythme. On ne va pas nier que ce sont des contrainte, je me lève à 2 heures 15 tous les matins... mais avec plaisir !" Les cris de bébé en pleine nuit ne devraient donc pas être un problème pour la journaliste !