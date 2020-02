Benjamin Castaldi : Son frère Giovanni en couple avec une belle animatrice

Certains l'ignorent peut-être, mais Benjamin Castaldi a un frère prénommé Giovanni. Un journaliste sportif qui travaille pour L'Équipe et qui est en couple avec une belle animatrice...

On le sait, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) âgé de 49 ans est le fils de Catherine Allégret (dont la mère est Simone Signoret) et de l'acteur Jean-Pierre Castaldi. Il a aussi un demi-frère, Giovanni, et une demi-soeur, Paola, nés de la relation de Jean-Pierre Castaldi avec Corinne Champeval. Voilà pour le portrait de famille.

Et Giovanni Castaldi, ex-compagnon de Sophie Tapie, est aujourd'hui en couple avec Carine Galli (35 ans), animatrice de télévision et journaliste sportive française (on a pu la voir dans 100 % foot sur W9) et à présent dans Top départ : lâchez les chevaux ! sur M6. C'est à l'occasion de l'anniversaire de la jolie blonde, organisé au Noto à Paris, restaurant de la Salle Pleyel, que le couple s'est montré très proche. En story Instagram, on a notamment pu les voir s'embrasser sur la bouche.

Lors de cette soirée spéciale où bons petits plats et jolis crus se sont enchaînés, les amoureux ont pu compter sur la présence de leurs amis. Parmi eux, une autre ancienne journaliste sportive qui travaille pour les émissions de Cyril Hanouna, comme Benjamin Castaldi : Francesca Antoniotti.

Très discret sur sa vie privée, Giovanni Castaldi ne met pas en avant la notoriété des autres membres de sa famille. Cependant, en 2019, il a avait soutenu son frère Benjamin sur Twitter lorsque celui-ci avait fait de touchantes confidences sur ses enfants et notamment sur son rôle de père.