Cristina Cordula et Frédéric Cassin : Trois mariages et une robe jaune, photos de leurs folles unions

Cristina Cordula s'est mariée à trois reprises... avec le même homme. La reine de la mode que l'on peut notamment suivre dans Les Reines du shopping (M6) a en effet épousé Frédéric Cassin trois fois. Et à chaque cérémonie, elle avait une robe différente.

Cristina Cordula a bien entendu été scrutée à la loupe par sa communauté lors de ses mariages. Le premier s'est déroulé à Capri, en Italie, un lieu qu'ils ont choisi car ils s'y rendent tous les ans après être tombés sous le charme de la destination. La réception pré-mariage s'est déroulée le 6 juin 2017 au Caesar Augustus, un hôtel cinq étoiles. Pour l'occasion, elle portait une robe blanche sans manche, brodée de motifs floraux et dotée d'un col en collier également floral. Une création de Giambattista Valli. Elle était issue de la collection Haute Couture printemps-été 2017, présentée au cours de la Fashion Week de Paris en janvier de la même année.

Cristina Cordula a eu le bonheur de s'unir ensuite à l'homme d'affaires, toujours à Capri, le 9 juin, la cérémonie célébrée au Lido del Faro, un spa et restaurant doté d'une plage privée, situé dans la ville d'Anacapri. Cette fois c'est une robe Haute Couture... de couleur jaune sur laquelle elle a misé. Une pièce une fois de plus signée Giambattista Valli. Cette fois, on pouvait admirer des manches bouffantes et ses épaules étaient dénudées. Interrogée par Gala à la suite de son mariage, elle avait confié pour quelle raison elle n'avait pas choisi une robe plus classique : "Ce n'est pas mon style et puis, à mon âge, je préférais quelque chose qui me corresponde. J'ai mis huit mois à la dénicher, je l'ai beaucoup cherchée."

Mariage au Brésil

C'est ensuite à Singapour, la ville de Frédéric Cassin, qu'ils ont posé leurs valises pour leur deuxième mariage. Une union sur laquelle ils sont restés discrets. Enfin, c'est à Rio (Brésil), la ville natale de Cristina Cordula que Frédéric Cassin et elle se sont dit "oui" en août 2017. Pour l'occasion, ils ont une fois de plus vu les choses en grand. C'est sur l'héliport de l'hôtel By Dussol que s'est déroulée la cérémonie. Un coeur rouge géant a été dessiné au sol, symbole de leur amour. Afin d'annoncer la bonne nouvelle, la magnifique brune de 57 ans avait posté une photo sur laquelle elle embrassait tendrement son époux. On pouvait alors apercevoir le haut de sa robe noire fleurie.

Cristina Cordula et Frédéric Cassin s'aiment depuis 2013. Et c'est lors de la Saint-Valentin 2016 qu'il a fait sa demande. "Je ne m'y attendais pas. Il est très romantique, il avait tout préparé", confiait-elle à Gala. L'homme d'affaires a sorti un écrin de chez Cartier dans lequel se trouvait "une sublime bague Panthère en diamant".