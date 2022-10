Nabilla et Thomas Vergara complices et sur leur 31 pour le sacre de Karim Benzema

Le 17 octobre 2022 était un jour important pour tous les fans du ballon rond, ainsi que pour les footballeurs. La soirée du Ballon d'Or 2022 était organisée hier soir, au théâtre du Châtelet, à Paris. Nombreuses sont les personnalités à avoir fait le déplacement pour l'occasion et ont ainsi assisté au sacre de Karim Benzema, parmi lesquelles le couple emblématique Nabilla et Thomas Vergara.

Ce n'est pas un secret, Thomas Vergara est un fan de football. Ainsi, il ne pouvait pas louper cette soirée mythique. Bye bye Dubaï donc, où sa chère et tendre Nabilla et lui vivent avec leurs enfants Milann et Leyann (3 ans et 4 mois), et direction Paris pour le Ballon d'Or. Pour l'occasion, les tourtereaux se sont mis sur leur 31. Le charmant brun a opté pour un total look noir. C'est en costume qu'il a pris la pose devant les photographes au côté de son épouse.

Nabilla Benattia était assortie à Thomas Vergara. La belle brune de 30 ans a misé sur une longue robe noire près du corps et légèrement décolletée. Elle portait aussi des gants longs et transparents afin de compléter son look classe et sexy. Côté coiffure, la mère de famille a choisi de relever ses cheveux en chignon et de laisser quelques mèches sur le côté. Une nouvelle apparition remarquée donc.