Nabilla et Thomas Vergara, David Ginola et son amoureuse de 22 ans sa cadette... Rares apparitions pour le Clasico

C'est un match que tous les amoureux du championnat de France attendent chaque année avec impatience. Hier soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain recevait l'Olympique de Marseille pour un match rebaptisé le Clasico en honneur du fameux duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Une rencontre très disputée et dont le club de la capitale est sorti vainqueur grâce à l'inévitable Neymar. Le Brésilien, bien servi par Kylian Mbappé, a inscrit l'unique but de la rencontre et il permet à son club de prendre la tête du classement. Une rencontre très prestigieuse et comme souvent dans ces moments-là, les célébrités se déplacent dans le 16e arrondissement pour venir assister au match.

Pas d'exception hier soir puisque les tribunes étaient particulièrement bien remplies avec la présence de nombreuses personnalités, à commencer par un couple de stars, Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Venues sans leur fils Milann, les deux tourtereaux ont suivi le match aux côtés d'amis. Casquette sur la tête, le beau brun originaire d'Aix en Provence avait certainement une préférence pour l'OM hier soir, même si rien dans sa tenue ne l'indiquait. Nabilla et Thomas n'étaient d'ailleurs pas le seul couple connu présent hier soir puisqu'une ancienne légende du PSG avait fait le déplacement avec sa compagne (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

David Ginola honoré par le Parc, Ophélie Meunier avec son amoureux

Joueur du club de la capitale pendant 3 saisons, David Ginola (55 ans) a eu l'honneur de donner le coup d'envoi fictif avant la rencontre. Celui que l'on surnomme El Magnifico était accompagné en tribunes de Maéva Denat, la superbe brune qui partage sa vie depuis 2016. La jeune femme de 33 ans et l'ancien footballeur ont suivi la rencontre depuis les luxueuses loges du Parc des Princes et ils ont peut-être croisés un autre couple bien connu des Français puisqu'Ophélie Meunier et et son mari Mathieu Vergne étaient de la partie. Venus admirer les exploits de Lionel Messi et ses coéquipiers, les amoureux, qui sont des habitués du stade parisien, étaient en tribunes.

Une soirée pour les couples de stars hier soir au Parc des Princes et une belle soirée pour tous les fans de foot !