Ophélie Meunier mariée à Mathieu Vergne : ils se sont rencontrés grâce à une célèbre émission

M6 diffuse ce dimanche soir un nouveau numéro de Zone Interdite présenté par Ophélie Meunier.

Si aujourd'hui, Ophélie Meunier est l'une des figures emblématiques de M6 et de la télévision, elle le doit en partie à son mari Mathieu Vergne, directeur des programmes de flux à TF1. Voilà sept ans que la jeune femme de 34 ans file le parfait amour avec le père de ses deux enfants : Joseph, 3 ans et Valentine, 11 mois.

C'est d'ailleurs à la télévision et plus précisément dans les coulisses de l'émission Danse avec les stars sur TF1 qu'Ophélie Meunier et Mathieu Vergne se sont rencontrés en 2015. A l'époque, la jeune femme âgée de 27 ans présentait un magazine média Le Tube sur Canal +. "Je venais faire un sujet 'Coulisses', il m'a servi de guide. Rien ne s'est passé ce jour-là, mais je l'ai trouvé intéressant, positif et très beau", s'est souvenue Ophélie Meunier dans une interview à Paris Match en janvier 2018.

Il est la moitié de moi comme je suis la moitié de lui

Alors qu'à l'époque, Ophélie Meunier et son compagnon étaient ensemble depuis deux ans et demi, les deux tourtereaux semblaient s'être immédiatement trouvés comme en a témoigné la première à Paris Match : "Nous sommes capables de parler politique, culture, gastronomie, faits de société... tout nous intéresse, d'autant que cela peut donner lieu à une idée, une trouvaille pour une nouvelle émission (...) Il est la moitié de moi comme je suis la moitié de lui."

Un amour qui s'est concrétisé le 10 février 2018 lorsqu'ils se sont dit "oui" à la mairie du 17e arrondissement en compagnie de leur famille et de leurs proches. Depuis, Ophélie Meunier et Mathieu Vergne ont une vie de famille bien remplie comme elle l'a fait savoir la journaliste dans les colonnes de Télécâble Sat Hebdo en juillet dernier : "S'occuper de deux enfants, l'un de trois ans et l'autre de dix mois, c'est du sport croyez-moi !"