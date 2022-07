Nabilla et Thomas Vergara : Luxueuses vacances et grand cap pour Milann, les photos incroyables

Les vacances ont enfin commencé pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Le tournage de sa nouvelle émission Cosmic Love étant terminé, le couple a pris l'avion avec ses fils Milann (2 ans et demi) et Leyann (1 mois) pour une nouvelle destination. Le charmant brun de 35 ans a partagé quelques stories sur Snapchat et ses abonnés ont à coup sûr été rapidement impressionnés par le cadre mais aussi, par l'un de leurs enfants.

Place à la détente pour Thomas Vergara et Nabilla. Et ils ont tout pour être heureux comme ils l'ont dévoilé sur les réseaux sociaux. Les amoureux vont séjourner dans une somptueuse villa, que l'ancien candidat de Secret Story (saison 6, en 2012) a dévoilée en vidéo. Ainsi, les internautes ont pu découvrir un immense salon, une grande salle à manger ou encore un hammam et un sauna. Ils vont également pouvoir profiter de leur propre piscine.

Milann n'a d'ailleurs pas tardé à enfiler son maillot de bain. Et comme Thomas Vergara l'a dévoilé sur Snapchat, le petit garçon... nage déjà. "Milann est en train de franchir un cap. Il s'entraîne à nager. Il y arrive sans brassards et sans gilet", a-t-il lancé pendant que l'on pouvait le voir avancer vers sa maman. Le frère de Leyann arrive à se déplacer, sans difficulté semble-t-il, avec la tête sous l'eau. Puis il la maintenait ensuite hors de l'eau, pour le plus grand bonheur de ses parents.

La jolie famille a également pris une golfette pour se rendre où se trouvaient les structures de l'hôtel. Au programme : plage, grande piscine et énorme Kids Club. Milann va pouvoir profiter de manèges, de salles de cinéma, d'un aquarium ou encore d'une salle de jeu. "On a déposé Milann. Autant vous dire qu'il est comme un poisson dans l'eau", a confié Thomas Vergara. De quoi en faire rêver plus d'un.

Nabilla va pouvoir se détendre après avoir vécu un voyage en avion compliqué. "Je me suis fait juger dans l'avion, Leyann faisait que crier, j'avais trop honte, je suis devenue la personne que les gens détestent dans l'avion... Je retire tout ce que j'ai pu dire sur les gens qui avaient des bébés qui criaient, je n'aurais jamais dû souffler, j'ai été punie", avait-elle notamment confié le 27 juillet dernier.