Nabilla : Expérience cauchemardesque avec ses deux enfants, "j'avais trop honte"

La vie de Nabilla a encore une fois été bouleversée le 5 juin dernier. Deux ans et demi après la naissance de son fils Milann, la superstar de 30 ans a accueilli ce jour-là un deuxième petit garçon, qu'elle a appelé Leyann avec son mari Thomas Vergara. C'est à Paris que son accouchement a eu lieu et où elle a eu le temps de s'en remettre tranquillement. Nabilla n'a toutefois pas tardé à reprendre le travail et partait pour le tournage de sa nouvelle émission au bout de quelques semaines seulement.

Mais mercredi 27 juillet, il était enfin temps pour la petite famille de retrouver son nid douillet à Dubaï. Un premier voyage à quatre qui ne s'est pas du tout passé comme sur des roulettes. "6h de vol (retard plus changement), 15 valises, deux bébés, 10 biberons, 6 couches... Nous arriverons bientôt à destination. SOS", a ironisé Nabilla en story Instagram sur une photo d'elle en train de nourrir Leyann, non loin de Milann installé dans sa poussette. (Voir notre diaporama).

Un peu plus tard, elle avait beaucoup moins envie de rire. "Plus jamais je prends de vols d'avions normaux, j'ai galéré de fou. J'ai dû prendre un vol commercial parce que j'avais 15 valises, je n'avais pas le choix et toutes mes valises faisaient 32 kilos, j'avais oublié cette règle. On peut avoir autant de valises qu'on veut mais elles ne doivent pas dépasser les 32 kilos chacune. Il y en a une qui faisait 36, l'autre 40, l'autre 38... elles dépassaient toutes !", a-t-elle déploré sur Snapchat, au bout du rouleau. En urgence, Nabilla et Thomas ont alors été forcés de réorganiser toutes leurs valises et même d'en acheter une nouvelle à l'aéroport. "On a failli louper l'avion !", a-t-elle confié.

Je n'ai pas été du tout à la hauteur

Pour ne rien arranger, la maman déjà bien amincie a rencontré un problème au moment de passer les contrôles et, une fois dans l'avion, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas tout l'équipement adéquat pour faire le biberon de son bébé. "Bref, j'ai trop galéré", a-t-elle résumé, précisant que Leyann lui a fait vivre un calvaire pendant le vol : "Je me suis fait juger dans l'avion, Leyann faisait que crier, j'avais trop honte, je suis devenue la personne que les gens détestent dans l'avion... Je retire tout ce que j'ai pu dire sur les gens qui avaient des bébés qui criaient, je n'aurais jamais dû souffler, j'ai été punie."

Face à autant de "péripéties", Nabilla a reconnu qu'elle n'était "pas prête" pour voyager avec deux enfants de bas âges. "J'avais l'habitude avec Milann mais là avec deux enfants... et encore j'avais de l'aide hein. Mais c'est un vrai délire. Je pense que je n'ai pas été du tout à la hauteur, on a fait au mieux avec Thomas mais ça se voit qu'on vient d'avoir un nouveau né et qu'on a pas encore les repères, les réflexes de deux. Va falloir qu'on pratique !", a-t-elle annoncé.