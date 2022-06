Nabilla sexy en sous-vêtements : photo de sa silhouette presque retrouvée, les réactions mitigées

"Fière de ce petit corps qui a fait deux magnifiques garçons". Depuis qu'elle a accouché de son deuxième enfant, Leyann né le 5 juin dernier, Nabilla est sur son petit nuage. Sa famille est enfin complète. Toujours aussi active sur ses réseaux sociaux, elle dévoile régulièrement des moments intimes avec les siens mais surtout, elle partage son chemin pour retrouver sa ligne. Très à l'aise avec son corps et les kilos de grossesse qu'elle a encore à perdre, la jolie brune de 30 ans n'hésite donc pas à se dévoiler en sous-vêtements. La femme de Thomas Vergara a toutefois déjà perdu pas mal de poids et affiche même presque un ventre plat. Une belle victoire bien qu'elle explique ne pas vouloir se mettre la pression pour retrouver son corps d'avant.

À travers sa dernière publication sur Instagram postée mercredi 29 juin, Nabilla prône justement l'acceptation de soi, confiant tout aimer chez elle, même ce qui pourrait la complexer. "Je retrouve petit à petit ma silhouette. Je ne suis tellement pas pressée contrairement à ma première grossesse, je prends mon temps, je me sens bien et peut-être même que je n'aurai plus mon ancien corps complètement comme avant mais je m'en fiche ! J'aime mes petite vergetures, j'aime ma cellulite et je suis fière d'avoir donné la vie à deux magnifiques garçons qui me comblent de bonheur ! Les mamans vous êtes magnifiques, incroyablement belles, soyez fières", a-t-elle déclaré.

Un message positif qui a beaucoup plu aux internautes. Certains ont toutefois regretté le choix de Nabilla de poster une photo d'elle vraisemblablement retouchée, sur laquelle il est bien difficile d'apercevoir les vergetures et la cellulite dont elle parle. "Montre nous ta cellulite et tes vergetures pour nous rassurer justement", "Si tu t'aimes tellement avec ces défauts qui font de nous des femmes, des vraies, pas des barbies ... poste des photos au naturel, sans Photoshop, où la peau n'est pas liftée, lissée", "Avec un corps pareil on ne peut que body positiver hein... On ne voit ni vergetures ni cellulite ni même une once de gras en trop...", peut-on lire en commentaires.