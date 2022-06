Nabilla, +20 kg pendant sa grossesse : déjà amincie, elle révèle son secret pour aplatir son ventre

Le 5 juin dernier, Nabilla a accueilli son deuxième enfant, le petit frère de son aîné Milann (2 ans et demi) prénommé Leyann. C'est toujours avec son mari Thomas Vergara qu'elle vit ce grand bonheur. Pour l'occasion, le couple a fait son retour à Paris, où il compte rester les prochaines semaines. Dans un appartement de luxe après avoir essuyé une première galère avec leur agence immobilière, les Vergara sont bien installés pour pouponner et s'épanouir à quatre. C'est dans ce cocon que Nabilla peut par ailleurs se remettre de sa césarienne, elle qui s'est retrouvée "dans un état terrible" juste après l'opération. La superstar de 30 ans va également pouvoir faire tranquillement attention à sa ligne, sans que cela ne la tracasse vraiment.

En effet, sur Snapchat, elle a expliqué s'être déjà délestée de dix kilos et en avoir encore dix à perdre. "Je vais monter sur la balance parce que plein de personnes me disent qu'on ne dirait pas que j'ai pris du poids, mais j'ai quand même pris. Là il me reste dix kilos à perdre. Normalement, je fais 56 kilos et là je fais 66, voire 67 kilos", a-t-elle révélé. Nabilla explique être toutefois très à l'aise avec son corps post-partum et vouloir se donner du temps pour récupérer, non pas sans un petit coup de pouce malgré tout. "Ca ne se voit pas mais moi je le sens, après ça ne me dérange pas physiquement, je le sens juste parce que suis un peu plus lourde, j'ai un peu mal aux articulations et surtout j'ai les pieds et les jambes gonflées. Pareil pour le ventre, mais j'ai une gaine donc ça aplatit, la peau n'est pas recollée, ce n'est pas la folie mais ça prendra le temps qu'il faut, ce n'est pas ma priorité pour l'instant."

Plutôt sereine vis-à-vis de son corps, Nabilla l'était un peu moins durant sa grossesse. A l'approche de son terme, la jolie brune confiait beaucoup souffrir et être affectée par sa prise de poids. "J'ai quand même pris 20 kilos. Donc c'est un peu beaucoup. J'ai du mal à me déplacer, je suis très vite essoufflée, comme si j'avais couru un marathon. Et puis, j'en ai un peu ras-le-bol. J'ai envie de rencontrer mon bébé, de continuer ma vie, de jouer avec mon fils, de retrouver mon énergie", déclarait-elle sur ses réseaux, au bout du rouleau.