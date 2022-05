Nabilla enceinte et au plus mal : prise de poids importante, crises d'angoisse... sa fin de grossesse compliquée

Le jour de la rencontre approche à grands pas. Dans quatre petites semaines maintenant, Nabilla et Thomas Vergara devraient accueillir leur deuxième enfant, deux ans et demi après la naissance de leur aîné Milann. Et si l'excitation grandie, c'est surtout l'impatience qui ronge aujourd'hui Nabilla.

En effet, comme elle l'a confié sur Snapchat mercredi 4 mai 2022, la brunette de 30 ans n'en peut tout simplement plus ! "J'arrive sur la fin de ma grossesse et c'est très compliqué pour moi. J'ai mal partout, je ne me sens pas très bien, je commence à broyer du noir... ", a-t-elle expliqué. Nabilla est vraisemblablement surtout très affectée par son importante prise de poids, laquelle lui vaut d'être épuisée presque à tout moment. "J'ai quand même pris 20 kilos. Donc c'est un peu beaucoup. J'ai du mal à me déplacer, je suis très vite essoufflée, comme si j'avais couru un marathon. Et puis, j'en ai un peu ras-le-bol. J'ai envie de rencontrer mon bébé, de continuer ma vie, de jouer avec mon fils, de retrouver mon énergie", a-t-elle continué.

Ses crises d'angoisse sur la vie à quatre

Pour ne rien arranger, Nabilla est très inquiète à l'idée d'entamer une nouvelle vie de famille à quatre. "Je fais des crises d'angoisse, je me demande comment je vais m'en sortir, comment je vais gérer. Il y a trop de choses que j'appréhende. La rencontre entre Milann et sa soeur ou son frère, comment va se passer ma vie de couple...", s'interroge-t-elle en permanence.

Ainsi, il est bien possible que ce deuxième enfant, dont on ne connaît toujours pas le sexe, soit son dernier. "Je viens d'avoir 30 ans, je vais avoir mes deux enfants et voilà. Peut être que dans 4 ans, j'en voudrais un troisième mais là, il me faut une pause. Mon fils à juste deux ans, je suis retombée enceinte, ça fait beaucoup pour moi. À peine le temps de se remettre et de prendre ses marques qu'il y a un autre bébé qui arrive. C'est un peu la panique. Deux enfants ! Il ou elle n'est pas encore là mais je pense que je vais pleurer, c'est sûr. J'y suis préparée", a-t-elle annoncé à sa communauté.

L'influenceuse aux millions d'abonnés se réjouit malgré tout d'avoir "une personne qui (la) soutient quotidiennement parce que c'est compliqué", à savoir son mari Thomas Vergara bien sûr.