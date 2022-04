Nabilla Benattia enceinte et avec +20kg : plus handicapée au quotidien, elle se livre sans filtre

Nabilla Benattia partage tout, ou presque, avec ses abonnés. Depuis qu'elle a officialisé sa deuxième grossesse en février dernier, l'épouse de Thomas Vergara se plaît à partager les joies et les peines de cet heureux événement. Et le 10 avril 2022, c'est son ras-le-bol qu'elle a souhaité exprimer.

Hier, Thomas Vergara était d'humeur taquine. Quand Nabilla Benattia lui a demandé s'il pouvait l'aimer au naturel, le charmant brun de 35 ans a répondu en riant que ça faisait un bon moment que c'était le cas, car elle ne s'apprêtait plus. "Qui a envie de se préparer ? Regardez-moi, regardez la belle baleine que je suis. Je suis lourde, j'ai mal au dos, je tombe, je glisse... Tu dois m'aimer comme je suis", a donc répondu la maman de Milann (2 ans).

C'est ensuite seule que la brunette de 30 ans a repris la parole afin de faire un petit point sur la situation. Elle a tout d'abord expliqué qu'elle n'avait plus trop envie de s'habiller bien, d'autant plus qu'elle ne rentre plus dans beaucoup de ses vêtements : "J'ai pris grave du poids. J'ai pris à peu près, même si ça ne se voit pas je sais, 20 kilos. Ce n'est pas mon poids habituel donc forcément, je ne peux plus sauter partout comme quand je pesais 56 kilos. Je ne peux plus me déplacer hyper rapidement, je suis vite essoufflée. Du coup j'en ai trop marre."

Ses maux de grossesse

Les hormones de Nabilla lui jouent en plus des tours. Un coup elle est fatiguée et donc énervée et pas bien, un autre elle voit la vie en rose. Une situation "hyper dure à gérer". Elle tente de relativiser en se disant que dans huit semaines, elle tiendra sa petite fille ou son petit garçon dans les bras. "J'ai trop hâte. Je m'apprête quand même un peu mais je ne peux plus mettre de talons parce que j'ai les pieds qui gonflent. La plupart de mes vêtements je ne rentre plus dedans", a-t-elle poursuivi. La jeune femme regrette également de ne plus pouvoir jouer comme avant avec son fils Milann, car il est trop actif pour elle en ce moment.

"J'ai des nausées aussi de temps en temps, j'ai beaucoup de carences donc j'ai beaucoup de cachets et de compléments à prendre tous les jours. J'ai eu des résultats d'analyses mauvais. Tout est bas. Pourtant je me nourris très bien. Je fais de l'anémie comme à ma première grossesse donc parfois j'ai la tête qui tourne. Parfois je saigne des dents. Vers 3-4h du matin le bébé bouge beaucoup donc ça me réveille. Ensuite vers 7h du matin j'ai trop faim, il faut que je mange. Il faudrait deux jours pour vous dire tout ce que j'ai en ce moment", a-t-elle conclu.

Le lendemain, les nouvelles n'étaient guère plus réjouissantes puisque dès le réveil, Nabilla Benattia a été victime d'un malaise. Elle est donc actuellement hospitalisée afin de faire quelques tests et des perfusions, de fer notamment, à cause de son anémie.