Nabilla Benattia enceinte et hospitalisée : la star victime d'un malaise, elle donne de ses nouvelles

Nabilla Benattia est enceinte de son deuxième enfant, fruit de son union avec Thomas Vergara. Si elle est heureuse de pouvoir donner un petit frère ou une petite soeur à Milann (2 ans), elle ne cache pas que cette nouvelle grossesse n'est pas des plus simples. Ce lundi 11 avril 2022, elle a révélé qu'elle était actuellement à l'hôpital.

La belle brune de 30 ans a en effet eu une grosse frayeur ce matin dès le réveil. Alors qu'elle se levait doucement, Nabilla Benattia a été prise de vertiges comme elle l'a raconté sur son compte Snapchat, en direct de l'hôpital. "Ce matin je me suis levée du lit, je suis tombée par terre. J'ai fait une chute de tension donc je suis partie à l'hôpital ce matin pour faire des petits tests et des perfusions de plusieurs choses, dont du fer. J'en ai un peu ras le bol. Mais c'est la fin, c'est comme ça. Je dois me reposer mais j'ai l'impression que je ne fais que ça. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire, donc je suis un peu frustrée. Et je n'ai plus d'énergie", a-t-elle confié à sa communauté.

Nabilla Benattia a ensuite expliqué qu'elle avait fait des prises de sang pour vérifier ce qui n'allait pas. Fort heureusement, son bébé est en bonne santé et c'est tout ce qui compte pour la future maman. Elle n'a qu'une hâte, d'enfin pouvoir tenir son fils ou sa fille dans les bras : "Plus que sept semaines, on s'accroche. (...) Je regarde tous les jours combien de jours il me reste. Je n'en peux plus. Il me faut beaucoup de repos et quand j'aurais mon bébé dans les bras, je pourrai reprendre ma vie de manière un peu 'normal'. Mais pour l'instant, j'attends", a-t-elle conclu.

Ce n'est pas la première fois que Nabilla doit se rendre à l'hôpital. La dernière fois remonte au 6 avril dernier, car elle ne sentait plus son bébé bouger. Plus de peur que de mal heureusement pour Thomas Vergara et sa tendre épouse. A la suite de divers examens, l'ancienne candidate de télé-réalité a appris que tout allait bien. Fin mars, elle avait également fait un passage aux urgences à cause de fortes contractions. Elle a bien cru qu'elle allait accoucher en avance mais bébé est toujours bien au chaud.