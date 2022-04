Nabilla aux urgences et paniquée : "Je ne sentais plus le bébé bouger..."

Très inquiète pour la santé de son bébé, Nabilla s'est rendue aux urgences le 3 avril 2022. Un "gros stress" pour la maman de Milann (2 ans) qui a été terrifiée que son bébé puisse éventuellement souffrir ou même qu'il ne soit plus en vie. Sur Snapchat, l'ancienne candidate de télé-réalité - qui doit accoucher début juin de son deuxième enfant - confie : "On s'est arrêté aux urgences car je sentais plus le bébé bouger..." Finalement, plus de peur que de mal pour la jolie brune de 30 ans. Après divers examens, les médecins ont rassuré Nabilla sur l'état de santé de son bébé qui semble se porter à merveille. "Gros stress alors que tout allait bien", a-t-elle confié, soulagée que son enfant aille bien.

Ce n'est pas la première fois que Nabilla craint pour la vie de son bébé. Le 15 mars dernier, la femme de Thomas Vergara avait expliqué avoir ressenti de violentes contractions dans son ventre. Désemparée, l'ancienne candidate des Anges de la télé-réalité (2013) avait alors pensé qu'elle allait peut-être devoir accoucher prématurément. "Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'avais des genres de crampes de contraction, je ne sais pas ce que c'était vraiment donc demain, je vais voir la gynécologue pour savoir ce qu'il se passe car ce n'est pas encore le moment [d'accoucher, NDLR] et pourtant j'ai ressenti des genres de contractions", avait-t-elle expliqué.

Angoissée, la star du documentaire Nabilla sans filtre avait également confié espérer accoucher à son terme, qui est prévu dans deux mois. "Je suis censée accoucher début juin. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer mais j'espère que bébé va aller jusqu'au terme car le but est de le garder au chaud le plus longtemps possible pour qu'il se développe bien et qu'il soit en forme", avait-elle indiqué.

Pour rappel, Nabilla avait officialisé sa deuxième grossesse le 4 février dernier sur Instagram en dévoilant la première échographie de son bébé. Par ailleurs, les futurs parents ont indiqué ne pas souhaiter connaitre le sexe de leur bébé avant la naissance.