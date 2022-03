"Je crois que je vais accoucher" : Nabilla dévoile ressentir de fortes douleurs

Nabilla est enceinte de son deuxième enfant et doit accoucher dans environ trois mois. Alors quand elle a ressenti des contractions, elle a eu peur. Sur Snapchat, mardi 15 mars 2021, la jolie brune a partagé ses craintes.

La femme de Thomas Vergara ne cache rien à ses abonnés et partage avec eux ses angoisses et ses doutes. Hier, elle a d'ailleurs eu une belle frayeur comme elle l'a expliqué. "Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. J'avais des genres de crampes de contraction, je ne sais pas ce que c'était vraiment donc demain je vais voir la gynécologue pour savoir ce qu'il se passe car ce n'est pas encore le moment [d'accoucher, NDLR] et pourtant j'ai ressenti des genres de contractions", a-t-elle commencé à expliquer.

La maman de Milann (2 ans) qui a déjà vu son médecin lundi, laquelle lui a demandé de faire attention à sa prise de poids, a ensuite été rassurante en précisant que ça allait mieux mais que ce qu'elle avait ressenti était "hyper fort". A tel point d'ailleurs qu'elle a dit à Thomas: "Il faut qu'on rentre, je crois que je vais accoucher." Ne comprenant pas pourquoi son corps réagit ainsi, elle a donc décidé de se faire ausculter et ne cache pas qu'elle aimerait ne pas donner naissance à son deuxième enfant tout de suite. "Je suis censée accoucher début juin. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer mais j'espère que bébé va aller jusqu'au terme car le but est de le garder au chaud le plus longtemps possible pour qu'il se développe bien et qu'il soit en forme", a-t-elle poursuivi. Nabilla a ensuite promis à ses fans de leur donner des nouvelles.

Décidément, Nabilla multiplie les rendez-vous médicaux. Comme dit plus haut, elle est déjà allée voir son médecin il y a quelques jours. La star a pris plus de 15 kilos, une prise de poids pointée du doigt par son médecin et que Nabilla n'explique pas. "On était chez la gynécologue. On a fait une prise de sang, ça s'est bien passé. Elle m'a pesé et elle m'a dit que j'avais pris 15 kilos et qu'il fallait que je me calme un peu. Je lui ai dit que je mangeais pas de ouf, que je mangeais normal, je ne sais pas comment ça se fait", avait-elle raconté. Et de poursuivre : "Peut-être que c'est parce que je prends des fois deux desserts. Il faut juste que je fasse un peu plus attention car ça peut être compliqué par la suite. Je vais ralentir car j'écoute ce que le docteur me dit."