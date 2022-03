"De base..." Nabilla enceinte et hallucinée par sa prise de poids, elle publie une photo parlante

Nabilla va offrir un petit frère ou une petite soeur à Milann (2 ans). Une heureuse nouvelle pour l'influenceuse qui vaut de l'or et son mari Thomas Vergara. Mais voilà, alors que les semaines de grossesse défilent à grande vitesse, la jolie brune estime que sa prise de poids augmente un peu trop vite.

Ce week-end, sur Snapchat, celle qui prépare déjà la chambre du futur bébé, dont le sexe ne sera connu des parents qu'au moment de la naissance de l'enfant, s'est filmée en train de se peser et n'a pas caché son étonnement. Pour sa communauté, elle n'a pas hésité à montrer le chiffre qui s'affichait sur sa balance, laquelle indiquait 71,70 kilos. Un poids tout à fait raisonnable que l'on soit enceinte ou non, mais qui est loin d'être habituel pour l'ex-star de télé-réalité connue pour ses formes de rêve. Nabilla a donc partagé son émotion avec ses fans et a écrit : "Donc de base je fais 55 kilos. (71-55 = 16 kilos)." Le compte est bon Nabilla, c'est bien 16 kilos d'un futur grand bonheur qui se sont invités dans ce corps.

La photo reprise sur Twitter a suscité des réactions puisque les internautes ne comprennent pas où elle a pu stocker ces kilos, sa silhouette étant toujours aussi sublime. Mais c'est ainsi et ce n'est pas terminé car il reste encore plusieurs semaines de grossesse avant que Nabilla accouche.

Fin février, la star qui vivait à Dubaï évoquait déjà sa prise de poids, 14 kilos à l'époque, et partageait sa peur de "gonfler de partout". Cette appréhension, heureusement, ne l'empêche pas de voir les choses de façon positives puisqu'elle annonçait : "J'ai l'impression que ça fait trois ans que je suis enceinte, je n'en peux plus mais après quand on a le bébé, on oublie tout, les kilos, la fatigue etc... c'est oublié en un claquement de doigt."

Déjà maman une première fois, Nabilla n'avait eu aucun mal à retrouver sa silhouette d'origine après son accouchement. En fouillant dans les archives de nos articles on peut voir qu'elle avait perdu un nombre record de kilos 15 jours après son accouchement. Elle était en effet passée de 71,8 kilos à 64,5 kilos. Et quelques semaines plus tard, moins d'un mois après son accouchement, elle s'affichait avec son corps de rêve retrouvé.