Nabilla enceinte, elle révèle le nombre de kilos qu'elle a pris : la star dans la période "la plus compliquée"

Nabilla aura réussi à garder le secret pendant un bon moment ! Ce n'est qu'au début du mois de février qu'elle a en effet confirmé sa deuxième grossesse, après des mois de suspicion. Depuis, la jolie brune de 30 ans ne se prive plus de partager des images de son baby-bump grandissant. Il faut dire que celui-ci est de plus en plus difficile à camoufler à l'approche du terme.

"Aujourd'hui, je suis officiellement à 25 semaines et 5 jours donc ça avance très très bien, il va me rester à peu près 3 mois à tenir", a-t-elle confié mercredi 23 février 2022 sur Snapchat depuis la Thaïlande où elle est en vacances. Nabilla entre donc dans son tout dernier trimestre, "le plus compliqué" selon elle comme elle a pu s'en rendre compte lorsqu'elle était enceinte de son fils aîné Milann (2019). Nabilla craint ainsi de "gonfler de partout" durant cette période. Une confidence qui lui a permis de révéler le nombre de kilos qu'elle avait déjà pris. "Je suis déjà à plus de 14 kilos donc voilà...", a-t-elle annoncé, se languissant d'en finir. "J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je suis enceinte, je n'en peux plus mais après quand on a le bébé, on oublie tout, les kilos, la fatigue etc... c'est oublié en un claquement de doigt", relativise-t-elle malgré tout.

Bien que son corps soit soumis à des changements, Nabilla se réjouit surtout d'agrandir sa belle famille et de passer une grossesse sereine. "Ça se passe plutôt bien, j'ai de la chance d'avoir une grossesse cool, je peux voyager, je peux me déplacer, le col est bien fermé, tout va bien. Je suis super contente après voilà, je suis pressée d'avoir le bébé dans mes bras, de le voir, de savoir le sexe aussi je ne vais pas vous mentir mais voilà il faut être encore un peu patient", a-t-elle exprimé sur ses réseaux.

Car oui, Nabilla et son mari Thomas Vergara ont pour l'heure décider de ne pas connaître le sexe de leur bébé. Ce qui ne va pas les empêcher de tout préparer pour son arrivée. "Quand je vais rentrer, je vais me pencher sur la chambre, il faut qu'on s'organise sur pas mal de choses", a-t-elle déjà en tête.