Nabilla mariée à Thomas : leur conte de fées a viré au cauchemar

Ce fut sans aucun doute l'un des plus grands événements de l'année. Après des mois et des mois de préparation dans le plus grand secret, Nabilla et Thomas Vergara se sont dit "oui" pour la seconde fois le 6 juillet 2021, soit deux ans après leur premier mariage en catimini à Londres. Pour l'occasion, les parents de Milann (2 ans) ont organisé une cérémonie digne des plus grands événements royaux en réservant le château de Chantilly dans l'Oise. Dans ce joyaux du patrimoine français, ils ont convié une bonne centaine de personnes, dont Bilal Hassani, Wejdene, Iris Mittenaere ou encore des footballeurs.

Nabilla n'a rien laissé au hasard pour que cette journée soit parfaite, à commencer par son arrivée dans un carrosse de princesse, vêtue d'une magnifique robe blanche coupe sirène égayée de plumes. Une création chic imaginée par Jean-Paul Gaultier. Son mari Thomas Vergara était quant à lui vêtu d'un costume blanc, assorti à celui de leur fils Milann. Nabilla avait également mis un point d'honneur à ce que son père Khoutir l'accompagne jusqu'à l'autel, un père qui a longtemps été absent dans sa vie et sur qui elle comptait beaucoup pour ce grand jour. Bref, c'est des étoiles plein les yeux que le couple a fini par rentrer dans ses appartements après une grande fête qui a duré jusqu'au petit matin...

Les larmes après la joie

Malheureusement, ils ont eu la bien mauvaise surprise de découvrir que, pendant leur soirée, ils s'étaient fait cambrioler. Leurs cadeaux de mariage mais aussi leurs affaires personnelles ont été dérobés et le préjudice a été estimé à environ 170 000 euros.

"On est un petit peu choqués. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chambres communicantes ici. Quand on fêtait le mariage, notre fils dormait juste à côté. Ça nous a fait un petit peu peur parce qu'on s'est dit qu'ils auraient pu rentrer et peut-être lui faire du mal", avait-elle déclaré après coup en larmes. Une enquête a alors aussitôt été ouverte et, grâce aux caméras de surveillance, la police a réussi à interpeller deux suspects au mois de septembre. De quoi mettre cette affaire derrière eux bien que les amoureux soient toujours traumatisés.



En conséquence, Nabilla a désormais une condition toute particulière lorsqu'elle dort à l'hôtel. "J'exige systématiquement d'être au dernier étage. Et j'ai aussi renforcé mon service de sécurité", a-t-elle confié au Parisien cinq mois après les faits. Malgré tout, Nabilla souhaite retenir uniquement les bons souvenirs. "Quand on tombe, toujours se relever, ne pas rester dans sa tristesse", relativise-t-elle dans son docu-réalité Nabilla sans filtre.