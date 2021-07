Nabilla en robe de mariée : elle dévoile une création chic, Thomas et Milann assortis

C'est fin novembre 2020 que Nabilla Benattia a révélé que Thomas Vergara et elle organisaient leur deuxième mariage. "Je suis trop heureuse, je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Mais c'est que du bonheur. Vous savez qu'avec Thomas on s'est mariés en Angleterre avec uniquement deux personnes [en 2019, NDLR], nos deux mamans. Et on a toujours voulu organiser notre mariage. J'étais enceinte de mon fils quand je me suis mariée. Après les choses se sont enchaînées, on a déménagé, il y a eu énormément de choses dans nos vies. Et là, ça fait plusieurs mois qu'on organise ça", expliquait Nabilla sur Snapchat. Il a ensuite été révélé qu'un film sur les coulisses de cette union serait tourné puis retransmis sur la plateforme de streaming américaine Amazon Prime Video.

Quelques jours avant le mariage, Thomas Vergara n'avait pas caché que Nabilla et lui ont connu quelques rebondissements lors de l'organisation. "Là, on est sur les finitions du mariage. Je vous le dis, un mariage c'est une tannée à organiser ! J'ai toujours eu l'habitude d'aller dans des mariages mais on ne se doute pas de tout ce qu'il se passe derrière, c'est un truc de dingue. Ça fait bientôt six mois qu'on est dessus pour que tout soit bien. On est sur les finitions mais c'est un casse-tête. C'est très très compliqué que ce soit pour la nourriture, les installations, le lieu... tout est compliqué ! C'est un truc de fou d'organiser un mariage", avait-il notamment déclaré.

Fort heureusement pour les parents de Milann (1 an et demi), tout s'est semble-t-il bien déroulé. Le retour de soirée a malheureusement été entaché par un cambriolage. La chambre d'hôtel de Nabilla et Thomas a été visitée : le voleur serait reparti avec au moins 150 000 euros de biens. L'individu a été filmé par les caméras de surveillance. Un ou plusieurs complices pourraient être impliqués et des traces de pas au niveau du muret auraient été retrouvées...