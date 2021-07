Nabilla accusée de violence par Thomas : coup de couteau, "cocards, balafres"... le passé sombre du couple

C'est un véritable conte de fée que vivent Nabilla et Thomas Vergara le mardi 6 juillet 2021. Deux ans après s'être unis en toute discrétion à Londres, à l'époque où la superstar était enceinte de leur fils Milann, le couple se remarie au château de Chantilly en France au cours d'une cérémonie exceptionnelle. Pour l'heure, seules quelques images prises sur le vif on été dévoilées à travers les réseaux sociaux mais les fans de Nabilla peuvent se rassurer : un film retraçant toute cette journée merveilleuse sera diffusée sur Amazon Prime Video.

Il y a quelques années pourtant, il aurait été bien difficile de leur prédire un tel avenir. Et pour cause, après leur coup de foudre en 2013 sur le tournage des Anges de la télé-réalité, Nabilla et Thomas Vergara ont fait les choux gras de la presse à cause de leurs disputes répétées. Et puis, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014 à Paris, la jolie brune est allée beaucoup trop loin en poignardant Thomas Vergara au thorax. Le jeune homme a alors été transporté d'urgence à l'hôpital et Nabilla a été mise en examen pour tentative d'homicide et violences aggravées. Après un procès très médiatisé, elle a écopé de deux ans d'emprisonnement, dont six mois ferme. Ayant déjà purgé six semaines dans le quartier pour femmes de la maison d'arrêt de Versailles (Yvelines), elle n'est pas retournée derrière les barreaux. Elle devait par ailleurs verser 10000 euros à la caisse d'assurance maladie et se soumettre à une obligation de soins psychologiques.

De son côté en novembre 2014, à peine sorti de l'hôpital, Thomas Vergara s'était confié face aux caméras de Sept à Huit. Une interview qui a fait grand bruit car il avait raconté que Nabilla le violentait : "Moi, je m'en suis pris des coups, vous pouvez le voir, il y a des photos de moi avec des cocards, elle m'a cassé des lunettes, je me suis retrouvé avec des balafres sur les bras, dans le dos, et pas des moindres. Vous savez, le mensonge il prend toujours l'ascenseur, mais la vérité passe toujours par l'escalier, mais les deux se rejoignent toujours."

Je ne lui en ai jamais voulu !

Une période très sombre de leur vie qui aurait pu tout faire basculer mais pour Thomas Vergara, il était évident de lui pardonner. "Je ne lui en ai jamais voulu ! Quand elle est sortie de prison, c'est moi qui l'ai récupérée. À l'hôpital, à l'instant même où je me suis réveillé, j'ai demandé où elle était. Je la cherchais partout. C'est juste une dispute qui a mal tourné", a-t-il confié à Paris Match en 2019.

Lors de ce même entretien, Nabilla en a profité pour évoquer la manière dont elle parlera de ce coup de couteau à son fils Milann plus tard. "Nous utiliserons ce drame pour lui prouver qu'il a des parents forts, qui ont fait face à toutes les épreuves. Et quand tout lui semblera insurmontable, nous lui dirons : 'Si on a réussi, tu peux réussir aussi'." De son côté, Thomas Vergara avait précisé : "S'il nous interroge, nous lui expliquerons qu'un jour papa et maman ont eu une grosse dispute, qu'ils sont allés au 'bout du bout'. Et que, parfois, les histoires d'amour dérapent, que ça arrive aux gens qui s'aiment vraiment. Notre enfant verra que nous sommes à part. C'est un enfant de l'amour, c'est indéniable. Je pense qu'il comprendra."