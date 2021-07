Nabilla Benattia et Thomas Vergara cambriolés lors de leur mariage : des biens précieux dérobés

Grosse journée pour Nabilla Benattia et Thomas Vergara le 6 juillet 2021. Deux ans après leur discrète union en tout petit comité à Londres, le couple a pris la décision de se dire oui une seconde fois, mais avec tous leurs proches cette fois-ci. C'est le château de Chantilly, dans l'Oise, que les parents de Milann (un an et demi) ont choisi afin de célébrer leur amour. Mais l'événement a été gâché... par un cambriolage.

Selon les informations du site de Jean-Marc Morandini, Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont en effet été cambriolés dans la nuit du 7 juillet, dans leur hôtel de Chantilly, alors qu'ils étaient en train de faire la fête. Vers 3 heures du matin, tous les cadeaux de mariage des amoureux auraient été montés dans la chambre des jeunes mariés par Marie-Luce, la maman de la businesswoman. Elle est ensuite retournée à la grosse fête organisée par sa fille et son gendre. Ce n'est que vers 4h30 du matin que ces derniers sont rentrés après une belle soirée. Et, stupeur, ils auraient découvert que la chambre avait été entièrement vidée. Des individus se seraient en effet emparés de tous les cadeaux de mariage, mais également d'effets personnels de Nabilla tels que des bijoux ou des sacs. Des montres de Thomas auraient également été dérobées.

Très vite, les tourtereaux ont prévenu les responsables de l'Hôtel du jeu de Paume à Chantilly. La police est ensuite venue sur les lieux pour tenter de découvrir un maximum d'indices et recueillir différents témoignages. Fort heureusement, les voleurs ne sont pas rentrés dans la chambre voisine où se trouvait Milann, qui dormait profondément, et sa nounou.

Il y a quelques années, Nabilla Benattia et Thomas se sont installés à Dubaï, car ils s'y sentaient plus en sécurité. Un sentiment qu'ils ont une fois de plus ressenti hier soir.