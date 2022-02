Nabilla Benattia enceinte et saoulée : ses vacances de rêve en Thaïlande gâchées par un imprévu

Nabilla Benattia est la plus heureuse du monde en ce moment. Elle attend son deuxième enfant avec Thomas Vergara. Une nouvelle qu'elle a récemment officialisée. Et à l'occasion de ses 30 ans, son mari lui a offert un beau voyage. Leur fils Milann (2 ans) et eux se sont envolés pour la Thaïlande. Mais leurs vacances sont quelque peu perturbées par un imprévu.

La belle brune partage presque tout avec ses abonnés. Elle se plaît à dévoiler quelques aspects de sa vie privée avec eux. Actuellement, ce sont ses vacances en Thaïlande qu'elle expose sur Snapchat. Mais elle doit faire face au revers de la médaille. Les paparazzi savent où elle se trouve. Ainsi, certains la suivent afin d'obtenir des photos intimes. Une situation qui agace fortement Nabilla Benattia. "Des paparazzi sans respect qui te prennent en photo dans la maison de vacances en famille, enceinte. Comme si j'avais quelque chose à cacher. Attendez que je sorte d'un lieu privé au moins. Je partage tout avec mes abonnés, ils n'achèteront pas vos...", a-t-elle écrit en légende d'une photo sur laquelle elle a une tête énervée, ce mardi 8 février 2022.

Nabilla a ensuite dévoilé les projets de sa journée. Ainsi, sa communauté a appris qu'après avoir mangé, elle allait se rendre dans un sanctuaire d'éléphants. Un endroit qui a recueilli tous les animaux maltraités pour en prendre soin. "On va faire notamment des donations", a-t-elle précisé. Elle se rendra ensuite dans un temple, mais n'a pas souhaité dire duquel il s'agissait. "Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, clairement. Des paparazzi. Alors qu'ils prennent des photos de nous, ça fait partie du jeu. Mais qu'ils prennent des photos chez moi, dans ma piscine avec mon fils, enceinte, ça me saoule. Peut-être que je posterai en décalé pour qu'ils évitent de nous suivre toute la journée", s'est-elle justifiée.

Les paparazzi souhaitaient sans doute des photos de Nabilla avec son baby bump apparent. Car le 4 février dernier, elle a révélé être enceinte de son deuxième enfant, en postant un beau portrait de famille. On pouvait notamment y voir une échographie de son bébé. En revanche, elle n'a dévoilé ni le sexe de son enfant à naître, ni son mois de grossesse. Mais selon les informations de Public, son terme est prévu pour mai.