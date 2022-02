Nabilla est enceinte de son 2e enfant ! Officialisation avec l'échographie du bébé

Nabilla Benattia n'a pas précisé le sexe de son bébé, ni son mois de grossesse. Mais en décembre dernier, le magazine Public annonçait qu'elle était enceinte et précisé qu'elle devrait accoucher en mai. Nos confrères expliquaient également qu'ils avaient annoncé la bonne nouvelle à leurs proches en novembre dernier.

Nabilla et Thomas n'ont jamais caché leur envie d'avoir un autre enfant. "C'est vrai qu'avec Thomas, on aimerait beaucoup agrandir notre famille ! Milann a deux ans, c'est déjà un vrai petit garçon. On ne sait pas quand exactement mais on sent que ce sera bientôt le moment. D'ailleurs, pour mon fils, ce serait son rêve ! Il nous l'a dit, il veut un petit frère pour s'amuser et jouer avec lui. Il faut avouer qu'être un enfant unique, ce n'est pas l'idéal. C'est mieux d'être deux... ou trois... ou quatre !", confiait-elle lors d'une interview pour Femme actuelle, à l'occasion de la promotion de son documentaire Nabilla sans filtre, disponible sur Amazon Prime depuis le 26 novembre dernier.

Ces derniers mois, les rumeurs concernant cette grossesse étaient persistantes. Elles ont commencé quand Nabilla s'est rendue à l'hôpital à cause de vertiges et de vomissements. Et récemment, une photo d'elle en sous-vêtements avait beaucoup intrigué les internautes.

Toutes nos félicitations à l'heureux couple.