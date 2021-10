Nabilla enceinte de son deuxième enfant ? Une visite à l'hôpital et une vidéo sèment le doute

Nabilla Benattia va-t-elle annoncer une bonne nouvelle à ses abonnés prochainement ? On pourrait le croire après avoir découvert certaines publications de son mari Thomas Vergara et elle, sur Snapchat.

Ce n'est pas la première fois que Nabilla Benattia fait l'objet de rumeurs de grossesse. Mais elle commence à se faire de plus en plus persistantes ces derniers temps. Certains internautes par exemple ont cru apercevoir un ventre arrondi dans certaines vidéos de la maman de Milann (2 ans), sur Snapchat. Et le 7 octobre dernier, Thomas Vergara a tenu des propos qui pourraient laisser penser que son épouse attend un heureux événement. Le beau brun de 35 ans a publié des vidéos de la businesswoman en train de manger des tortillas. "Je vous le dis, Nabilla ne se nourrit que de tortillas. Elle vient de rentrer d'une journée de dix heures pour tourner une publicité et elle se nourrit de tortillas en rentrant", s'est-il amusé. Sa femme lui a donc expliqué qu'en ce moment, elle avait "trop envie de manger". "Tu ne serais pas enceinte quand même ?', l'a-t-il donc interrogée, intrigué. Mais pour réponse, il n'a eu qu'un petit sourire, de quoi semer le doute.

Et voilà que ce vendredi 15 octobre 2021, Nabilla Benattia a annoncé à ses abonnés, sur Snapchat encore, qu'elle avait dû se rendre à l'hôpital pour effectuer des examens. "Je suis partie faire des tests sanguins parce que je n'arrête pas de vomir. Je ne sais pas trop ce que j'ai. Et pour d'autres raisons aussi", a-t-elle lancé. Mais elle n'en a pas dit plus, laissant ainsi libre place à l'imagination. Sachant qu'un appétit plus important et les nausées peuvent être des symptômes de grossesse, il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs. Reste à savoir si la principale intéressée confirmera prochainement.

Ce serait en tout cas un immense bonheur pour le couple qui n'a jamais caché qu'il souhaitait agrandir la famille. "Comme on veut quand même une grande famille, il faut qu'on ait les épaules larges. (...) Notre priorité, c'est notre fils et notre projet immobilier. Quand la maison sera terminée, on pourra peut-être penser à agrandir notre famille", expliquait par exemple la jeune femme de 29 ans en juin 2020. Les travaux de leur maison étant désormais terminés, le timing serait parfait. D'autant plus que le couple s'est marié en juillet dernier, elle n'aurait donc plus à craindre de ne plus rentrer dans sa robe blanche.