Nabilla, un deuxième bébé dans un an ? Révélations et nouvelle vie loin de Dubaï

Un grand changement se prépare dans la famille Vergara. Nabilla et Thomas ont prévu de faire de gros travaux dans leur maison située à Dubaï et dont ils sont propriétaires. Ce lundi 8 juin 2020, la maman de Milann (bientôt 8 mois) s'est de nouveau exprimée sur le sujet, elle en a profité pour faire une belle annonce.

Nabilla l'avait déjà révélé à ses abonnés, son mari et elle veulent faire des travaux colossaux pour obtenir la maison de leurs rêves. Cela implique que le couple et son fils doivent quitter leur nid douillet pendant pas moins de dix mois. Et Thomas et la belle brune de 28 ans n'ont pas souhaité rester à Dubaï durant tout ce temps. Ils ont en effet préféré partir pour les États-Unis pour changer un peu d'air comme l'a précisé l'ancienne star de télé-réalité. "Je me suis levée assez tôt ce matin pour passer des coups de fil aux États-Unis pour savoir si on va pouvoir partir ou pas. Pour l'instant, c'est très flou. On aura des réponses à partir du 15 juin. Du coup, on va quitter Dubaï pendant un long moment, un an à peu près", a-t-elle confié.

Gros travaux et deuxième bébé

La jeune maman n'est pas peu fière de tout ce que Thomas et elle ont accompli ces sept dernières années. Et elle n'a pas caché son excitation d'avoir, pour la première fois, un véritable projet immobilier. "Je peux vous dire que c'est beaucoup d'investissement, de travail et d'argent. Je pense que pour avoir la maison de ses rêves, quand on peut se le permettre, il faut la faire soi-même. (...) Le projet sur lequel on est, il est dingue. La maison que l'on a actuellement, c'est un super investissement parce qu'elle va faire une plus-value incroyable. Il va y avoir une salle de sport, une piscine plus grande et, surtout, on va faire des extensions. Notre chambre va être plus grande par exemple. On va rajouter une chambre, on va agrandir celle de mon fils et mettre une vraie porte, parce que là, il a une porte coulissante. On va lui faire un point d'eau à l'intérieur aussi", a poursuivi Nabilla.

Une fois leur maison terminée, les tourtereaux feront leur retour à Dubaï pour réaliser un autre de leurs rêves : celui d'avoir un nouveau bébé. "Depuis qu'on a notre fils, on pense à l'avenir. On pense à sa sécurité. On a la chance de gagner de l'argent, que ça marche pour nous. On ne sait pas de quoi sera fait demain, donc c'est notre manière de montrer qu'on assure nos arrières. Comme on veut quand même une grande famille, il faut qu'on ait les épaules larges. (...) Notre priorité, c'est notre fils et notre projet immobilier. Quand la maison sera terminée, on pourra peut-être penser à agrandir notre famille", a conclu Nabilla. Que de beaux projets !