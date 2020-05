Nabilla Benattia et Thomas Vergara face à une "nouvelle épreuve"

Nabilla Benattia et Thomas Vergara ont un nouveau grand projet. Ce jeudi 14 mai 2020, le beau brun de 33 ans a pris la parole sur Snapchat pour l'évoquer une nouvelle fois.

Au cas où vous auriez loupé la nouvelle, les tourtereaux qui se sont rencontrés en 2013 lors du tournage des Anges 5 ont prévu de faire de gros changements dans leur maison. Et, aujourd'hui, les parents de Milann (7 mois) ont passé une grande étape. "On a signé les travaux de toute la maison. On rentre dans une nouvelle épreuve", a confié Thomas Vergara. Son épouse a précisé qu'une fois commencés, les travaux dureraient pas moins de dix mois. Le but ? Avoir "une maison de psychopathe".

Thomas Vergara a repris la parole et a assuré que le résultat serait incroyable. Il a ensuite donné quelques détails : "La chambre de Milann sera une chambre de garçon incroyable. Et le dressing de Nabilla... Je n'ose même pas vous en parler. Le dressing, cuisine américaine, salon tout ouvert... Tout change. Après le confinement, les travaux." Bien entendu, le couple ne pourra pas vivre dans son actuelle maison durant les travaux. Ils devront donc trouver un nouveau nid douillet, toujours à Dubaï, en attendant que tout soit terminé.

Tout va pour le mieux entre Nabilla Benattia et Thomas Vergara. Dernièrement, tout n'était pourtant pas rose entre eux. Le 8 mai 2020, le jeune papa avait révélé que sa femme et lui ne s'étaient pas croisés depuis une dizaine de jours. "On se fait la garde partagée du petit à la maison. C'est sympa... Le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi on en est là. C'est très spécial. Je ne comprends pas. Je pense qu'on ne se supporte plus. Après on ne va pas se mentir, le confinement ça a foutu un bordel énorme. (...) Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas disputés. Peut-être qu'on a fait le tour ? Peut-être que c'est la fin aussi, sait-on jamais", avait-il déclaré. Depuis, ils sont de nouveau sur un nuage et ne semble pas près d'y redescendre.