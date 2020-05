Nabilla et Thomas rabibochés : photo très sensuelle dans l'eau pour le prouver

"S'éloigner... pour mieux se retrouver." Ce dicton semble coller à la perfection au couple formé par Nabilla et Thomas Vergara. Depuis le début du confinement, leur relation a été mise à rude épreuve à plusieurs reprises, à tel point que les parents de Milann faisaient chambre à part ces derniers jours. Pire encore, le 8 mai 2020, Thomas confiait être en froid avec sa moitié et multiplier les disputes, au point même de redouter une éventuelle rupture. "Ça fait dix jours que je ne l'ai pas vue. C'est un peu chaud en ce moment. (...) Peut-être qu'on a fait le tour ? Peut-être que c'est la fin aussi, sait-on jamais", lâchait-il sur Snapchat. Des mots forts qui ont instantanément inquiété leurs nombreux fans.

Mais force est de constater que les tensions se sont apaisées au cours du week-end. Les tourtereaux ont réussi à se rabibocher et ils n'ont pas manqué de le faire savoir. Via leurs réseaux sociaux, ils ont chacun partagé des vidéos tirées de leur soirée en amoureux de dimanche. Au programme : champagne et gros câlins dans leur piscine. Nabilla en a même rajouté une couche ce lundi en dévoilant un cliché très hot de leurs retrouvailles dans l'eau. Vêtue d'un bikini qui ne laisse que très peu de place à l'imagination, elle se love dans les bras de son mari, lequel la couvre de baisers, le sourire aux lèvres. "J'aime tellement notre famille", légende-t-elle.

La fin de leur "break" ne pouvait d'ailleurs pas mieux tomber puisque leur fils Milann fête ses 7 mois en ce début de semaine. Le petit garçon pourra donc être pleinement entouré de ses deux parents pour cette occasion. Sur Snapchat, c'est non sans émotion que Nabilla a évoqué ce nouveau cap. "Voilà, ça y est mon fils a 7 mois aujourd'hui, je ne réalise pas. Dans 5 mois, il aura un an, c'est hallucinant. Ça fait 7 mois qu'on est parents, que je suis maman, ça passe trop vite..."