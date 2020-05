Nabilla, sa nuit très compliquée avec Milann : "Il souffrait trop"

Maman pour la première fois depuis sept mois, Nabilla est chaque jour un peu plus surprise par son adorable petit Milann. Le bambin est en pleine découverte du monde qui l'entoure. En effet, il commence par exemple à se déplacer tout seul en rampant et même à faire ses premières petites bêtises comme le révélait la belle brune il y a encore quelques jours. Des moments de pur bonheur pour les heureux parents.

Toutefois, avoir un bébé à la maison n'est pas toujours de tout repos. Surtout quand il fait ses dents. Alors que Milann a trouvé son rythme, voici que de nouveaux pleurs causés par cette poussée dentaire troublent la sérénité de son foyer. Sur Snapchat vendredi 22 mai 2020, Nabilla a expliqué avoir beaucoup de mal à gérer son mal-être. "Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une nuit très compliquée pour moi. Mon fils n'a pratiquement pas dormi, il se réveillait toutes les deux heures. Il a très mal aux dents", confie-t-elle, la mine fatiguée.

On n'était pas bien

L'ancienne star des Anges a beau avoir tenté toutes les méthodes connues pour soulager son fils, rien n'y fait, la douleur est bien présente à son grand désespoir. "À la base je lui avais acheté un bracelet dents qui le soulageait, mais comme c'est un bracelet, il l'enlève tout le temps. Donc là je lui ai commandé un collier. En tout cas, il avait vraiment mal, il m'a fait vraiment de la peine, il souffrait trop. Au final, je me suis réveillée, Thomas s'est réveillé et on n'a pas dormi parce qu'on n'était pas bien, il sursautait... Et puis même de le voir comme ça, c'est impossible que je dorme. Là, il se repose un peu, j'espère que ça va durer pour qu'il reprenne des forces parce qu'il n'a quasiment pas dormi de la nuit."

Plus tard, Nabilla est apparue avec Milann dans les bras. Le petit garçon semblait avoir retrouvé le sourire. Mais la maman n'est pas au bout de ses peines avec les poussées dentaires, puisque les bébés ont 20 quenottes ! Les jeunes parents devraient avoir quelques jours de répit avant la sortie de la prochaine !