Nabilla enceinte de son 2e bébé ? Une photo "ne laisse plus de doute" selon certains, elle promet de s'expliquer !

De son côté, Nabilla n'a pas répondu à ces quelques mots sur cette éventuelle deuxième grossesse. Toutefois, elle donne rendez-vous à ses fidèles followers pour un live exceptionnel sur le réseau social de partage d'images. Ce jeudi 27 janvier 2022, dès 19h30, Nabilla s'exprimera en vidéo en direct face à ses nombreux et fidèles abonnés. "Un nouveau live pour vous révéler des secrets et répondre à vos questions. J'ai hâte de vous voir. Trop de sentiments", annonce-t-elle sur le compte Instagram de sa marque de maquillage, Nabilla Beauty. Plus que des "secrets", la jeune femme annonce "plein de surprises" ! De quoi laisser planer le doute quant à une hypothétique annonce de grossesse.