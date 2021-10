Nabilla : Fête de folie pour les 2 ans de Milann, Tarek et Camélia Benattia grands absents...

Déjà deux ans que Milann illumine le quotidien de ses parents Nabilla et Thomas Vergara. En effet, l'adorable petit garçon a pointé le bout de son nez le 11 octobre 2019. C'est donc tout naturellement que la jeune maman a célébré ce deuxième anniversaire avec bon nombre de ses proches à Dubaï, où elle est installée en famille depuis plusieurs années.

Après le thème jungle pour célébré sa première année, Milann a le droit à une superbe fête avec des dinosaures à toutes les sauces. Nabilla et Thomas Vergara ont loué une jolie salle en extérieur avec jardin et piscine. Et déjà à la sortie de la voiture, ils ont été accueillis par un dinosaure vert à taille humaine. Le jeune garçon, vêtu d'une chemise kaki personnalisée avec son prénom et son âge inscrits au dos, débarque devant une superbe affiche souhaitant la bienvenue aux invités. Après avoir passé un chemin de ballons dans les tons verts, marrons et blancs, les voici à "Milann's world", à savoir le monde de Milann !

En plus d'une grande table où sont disposés le gâteaux à étages du jeune garçon, des cupcakes, des pop cakes ou encore des sablés, tous sur le thème dinosaure, les invités du jour ont eu de quoi se restaurer ! En effet, les heureux parents ont prévu divers stands, notamment de cocktails, de glaces, de pop-corn et de barbe à papa dont s'est d'ailleurs régalé Milann ! Enfin, devant la piscine, les enfants ont assisté à des shows tous plus fous les uns que les autres : des bulles géantes, un château gonflable avec toboggan, un clown, un numéro extraordinaire où un homme entre entièrement dans un ballon géant...

Une superbe fête avec des invités de marque ! Nabilla et Thomas Vergara ont en effet accueillis Kamila et Noré, célèbre couple révélé dans Secret Story (saison 11, en 2017), ainsi que leur adorable petit garçon, Kenan (11 mois). Marie-Luce, la maman de Nabilla, et Sylvia, la mère de Thomas Vergara, ont également fait le déplacement depuis la France. "Mon bébé est avec ses deux grands-mères, il est le plus heureux !", lance alors la belle brune. Le soir venu, une fois Milann couché, le couple a retrouvé Maeva Ghennam et d'autres amis pour une sortie au restaurant. Un moment réussi... ou presque. En effet, Tarek Benattia, le petit frère de Nabilla, manque à l'appel. Avec sa femme Camélia et leur fils Liaam (11 mois), ils vivent pourtant à Dubaï... De quoi confirmer les rumeurs les disant en froid. Rappelons qu'au mariage grandiose de Nabilla et Thomas Vergara en juillet dernier déjà, ils étaient aux abonnés absents...