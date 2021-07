Nabilla et son frère Tarek Benattia en froid : une question d'argent évoquée, des piques envoyées !

Entre Nabilla et son frère Tarek Benattia, il y a de l'eau dans le gaz. Le 6 juillet 2021, la maman de Milann (1 an et demi) a célébré son mariage en grande pompe au château de Chantilly avec son amoureux de longue date Thomas Vergara... sans son petite frère, ni Camélia, la femme de ce dernier. Alors que les raisons de cette distance entre eux restent floues, il s'agirait en réalité d'une question d'argent...

D'après les informations partagées en story par TMZ France, un compte Instagram dédié aux personnalités de télé-réalité, Nabilla avait prêté une sacrée somme d'argent à Tarek Benattia, à savoir 40 000 euros. Ce joli pactole, le jeune homme peinerait à le rembourser... Et ce n'est pas tout. Nabilla aurait voulu contrôler la vie d'influenceuse de Camélia Benattia, sa belle-soeur. Une dispute aurait éclaté entre la belle brune de 29 ans et le couple. "C'est grâce à moi si tu en es là et que tu as tout ça !", aurait lancé Nabilla à Camélia Benattia. Depuis, c'est la guerre entre les deux clans.

Sur Snapchat, lundi 26 juillet 2021, Thomas Vergara s'est filmé en voiture en train de chanter le titre Mon petit de Jul. "T'as fait du mal, on t'a pardonné. Oui, t'as volé. Fallait pas voler mon petit", fredonne le jeune marié. Un message adressé à Tarek et Camélia Benattia ? Rien n'est sûr, mais dans la foulée la maman du petit Liaam (8 mois), qui avait déjà fait passer un message étrange, s'est à son tour saisie de son compte sur le réseau social de partage d'images éphémères. "Heureusement que je n'ai pas la boca, heureusement que je n'ai pas la bouche... Ouh la la !", lance-t-elle. Et d'ajouter : "Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ca prend plus de temps, mais la vérité arrive." Si aucun ne vise personne frontalement, ces piques tombent... à pic, en pleine embrouille familiale.

Rappelons que quelques jours avant le mariage de Nabilla et Thomas Vergara, nos confrères de Public annonçaient déjà l'absence de Tarek Benattia à la cérémonie. L'heureux papa aurait prétexté des "raisons religieuses". D'ailleurs, pour le couple star, cette cérémonie grandiose, qui s'est donc déroulée sans le jeune couple, a tourné au cauchemar. En pleine nuit, leur chambre d'hôtel a été cambriolée. Le montant du préjudice s'élève à près de 150 000 euros...