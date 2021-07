Mariage de Nabilla : Son frère Tarek absent de la fête, sa femme fait une troublante déclaration

Le 6 juillet 2021, Nabilla et Thomas Vergara célébraient leur mariage en grande pompe. Après s'être dit "oui" à Londres en mai 2019, en tout petit comité, le couple s'est de nouveau uni au château de Chantilly entouré de leurs proches. Du beau monde était présent, mais Tarek Benattia, le frère de la mariée, manquait à l'appel. Alors que le jeune brun n'a pas publiquement abordé les raisons de son absence, son épouse Camélia Benattia a laissé échapper un semblant de réponse.

Dimanche 11 juillet 2021 sur Snapchat, la maman du petit Liaam (8 mois) s'affiche dans une superbe maison avec piscine dans le Sud de la France. C'est entourée de sa famille qu'elle profite, avec son mari Tarek Benattia et leur adorable petit garçon, de ces quelques jours. Des instants précieux qui la rendent "ultra heureuse".

Avant cet état de bonheur intense, Camélia Benattia a vécu des épreuves douloureuses, comme elle le confie elle-même. "Je suis passée par des moments assez compliqués et difficiles ces derniers temps. Je me ressource auprès de ma famille, mes amis. Parce que ça a été très très dur. Je suis heureuse auprès des gens qui m'aiment et que j'aime", confie-t-elle, sans toutefois en dire plus. Et d'ajouter : "Quand j'aime je suis prête à aller à l'autre bout du monde s'il faut aider. Je suis entière (...). Dès lors où on me fait du mal ou on n'est pas forcément correct, je prends mes distances."

La belle brune a-t-elle malgré elle révélé la vraie raison de son absence – et par conséquent celle de Tarek Benattia – au mariage de Nabilla et Thomas Vergara ? À en croire ses dires, Camélia Benattia a pour habitude de "prendre ses distances" avec des proches après avoir été victime d'un sale coup. Si elle n'évoque pas clairement sa belle-soeur, le parallèle est difficile à éviter...

Rappelons qu'avant même la cérémonie de mariage de Nabilla et Thomas Vergara, malheureusement marquée par le cambriolage de leur chambre d'hôtel, nos confrères de Public indiquaient que Tarek Benattia ne serait pas de la partie, a priori pour "raisons religieuses". La vérité, eux seuls la connaissent.