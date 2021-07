Mariage de Nabilla et Thomas : Carrosse de princesse, feu d'artifice... détails de leur union royale

Nabilla et Thomas Vergara se sont encore dit "oui". Mais cette fois, hors de question de faire ça en comité restreint comme à Londres, en 2019. Le couple, qui s'est rencontré lors du tournage des Anges 5 (diffusée en 2013), souhaitait un grand et beau mariage. Et leurs invités, ainsi que les jeunes mariés, n'ont pas été déçus car l'événement était à la hauteur de leurs espérances.

Le magazine Public (du 9 juillet) s'est procuré quelques photos en exclusivité et a décrit toutes les étapes de la cérémonie. Ainsi, les lecteurs peuvent découvrir que Thomas et Nabilla ont eu un véritable mariage de conte de fée au château de Chantilly (dans l'Oise), le 6 juillet 2021. Tout d'abord, c'est dans un véritable carrosse, avec un cochet, que la Cendrillon du jour, sublime dans une robe signée Jean Paul Gaultier, a fait son arrivée. Au bras de son papa Khoutir, avec lequel elle a entretenu des relations conflictuelles durant plusieurs années, elle a avancé au son des violons vers son cher et tendre prince charmant, qui l'attendait devant une arche fleurie. Il était ensuite temps de s'unir devant la centaine d'invités présents, parmi lesquels Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui, Wejdene ou son ancien collègue Gilles Verdez et sa fiancée Fatou.

Toute l'assemblée a ensuite pris le chemin du dîner... en calèche. Au menu : du homard breton au beurre clarifié au beurre de café, tournedos Rossini et des "desserts princiers" précise le magazine. Fort heureusement, tous ont tout de même eu la force de se lever pour faire quelques pas de danse pour la soirée qui a duré jusqu'au petit matin. Comme en témoignent des images dévoilées par Thomas Vergara, Kendji Girac était présent et a donné de la voix. Tous ont pu se déhancher au son d'Andalouse notamment. Un feu d'artifice était également prévu pour en mettre plein la vue à tout le monde. Entre-temps, Nabilla s'est changée pour enfiler une combinaison scintillante et une fois de plus, elle a ébloui les convives. Une cérémonie qui pourra prochainement être visible sur Amazon Prime. La plateforme a en effet tout filmé et le documentaire s'intitule Nabilla : sans filtre.

Les parents de Milann (1 an et demi) avaient des étoiles plein les yeux au moment de rentrer dans leur chambre d'hôtel, vers 4h30. Mais en arrivant, ils ont eu une bien mauvaise surprise. Leur chambre a été cambriolée et le préjudice est estimé à près de 150 000 euros. Le voleur s'est emparé des cadeaux de mariage et de biens personnels. Un coup dur pour les tourtereaux. D'autant plus que leur fils dormait juste à côté. Une enquête est actuellement en cours et Nabilla et Thomas ont sans surprise porté plainte.