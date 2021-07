Nabilla scintillante à son mariage : Une vidéo d'elle en robe moulante dévoilée

Ces dernières heures, c'est le cambriolage dont ont été victimes Nabilla et Thomas Vergara qui est au coeur de toutes les discussions. Le public en oublierait presque la bonne nouvelle : les parents de Milann (1 an et demi) se sont dit "oui" devant leurs proches, deux ans après leur union discrète à Londres. Et l'un des invités a dévoilé une première vidéo de la soirée qui a suivi la cérémonie.

Paul Duchemin, coiffeur et ami de Nabilla s'est en effet saisie de son compte Instagram ce jeudi 8 juillet afin de partager tout d'abord une photo en compagnie de la belle brune de 29 ans. Le cliché en noir et blanc est flou, mais on peut une fois de plus avoir un petit aperçu de sa belle robe de soirée moulante et scintillante. Tous deux sont tout sourire et le jeune homme prend l'épouse de Thomas Vergara dans les bras.

Paul Duchemin a ensuite partagé une vidéo sur laquelle ils sont en train de danser. "Ouiiii. Congrats ! @nabilla", peut-on lire en légende de la publication.