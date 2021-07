Mariage de Nabilla : sa tenue "très classe" a bluffé les invités, Kendji Girac a fait le show... les coulisses

C'est l'événement de ces derniers jours : Nabilla et Thomas Vergara ont célébré leur superbe mariage mardi 6 juillet 2021 au château de Chantilly, dans l'Oise. Cette magnifique cérémonie a été entachée par le cambriolage en fin de soirée de la chambre des mariés qui était remplie de surprises. Alors qu'aucune information ne devait fuiter, le blogueur Marc Blata fait quelques révélations sur son compte Snapchat au lendemain de cette belle fête.

Nabilla divine et "très classe" pour son mariage

Jardins à la française dessinés par André Le Nôtre, jardinier de Versailles au temps de Louis XIV, fontaines, bassins animés, écuries, galeries de peinture, parc de plus de 115 hectares... Le château de Chantilly offre un cadre somptueux. Alors, le dress code du mariage allait avec : costume et robe de soirée. De leur côté, les heureux mariés étaient apparemment splendides. Toujours d'après le blogueur, Nabilla se serait affichée sublime en "belle tenue" qu'il juge "pas du tout décolletée, très classe, super soignée, rien de vulgaire" (rappelons que sa tenue était signée Jean Paul Gaultier) tandis que Thomas Vergara aurait opté pour un "smocking très propre, noeud papillon".

Il rappelle alors que le mariage a été filmé par Amazon Prime en vue d'une diffusion prochaine sur la plateforme. "Il y a quelques temps, il y a eu une rumeur qui disait qu'Amazon avait payé Nabilla un million d'euros pour une émission, lance Marc Blata. En fait, c'était pour le mariage et ils ont même dépassé le budget. Ça a frôlé les 1,5 millions pour produire cet événement."

Kendji Girac en concert privé, Iris Mittenaere invitée

Et une fois les caméras éteintes, une autre fête a commencé. Nabilla s'est changée : elle a troqué sa première tenue pour une jolie combinaison nude à paillettes et manches longues. C'est aussi à ce moment-là, toujours selon les informations du blogueur, que Kendji Girac aurait fait le show sur scène. "Ce ne sera pas dans Amazon parce que c'est un artiste TF1", apprend-t-on.

Cette cérémonie en grande pompe comptait environ 150 invités. Parmi eux, le papa de Nabilla Khoutir Benattia, des "producteurs de télé" et Iris Mittenaere, Miss France 2016 et Miss Univers 2016, "seule personne connue" et présente. Gims et sa femme Demdem auraient été invités "mais n'ont pas pu venir". Rappelons que la compagne du chanteur a été hospitalisée à Nice le jour du mariage à cause d'une grosse sciatique qu'elle traîne depuis plusieurs mois. Rappelons également que Tarek Benattia, le frère de Nabilla, était absent a priori pour "raisons religieuses".