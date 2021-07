Gims : Sa femme Demdem à l'hôpital, elle souffre depuis des mois

Mardi 6 juillet 2021, Demdem a quitté la villa qui porte son nom au Maroc pour quelques heures en France. Sur Instagram, la styliste a publié plusieurs images d'elle alitée à Nice. Après une escale à Paris, à l'aéroport d'Orly, elle a choisi la Côte d'Azur et un hôpital de Nice pour quelques injections concernant un problème de dos qu'elle traîne depuis déjà trop longtemps. On sent qu'elle aurait préféré grimper encore les marches du Festival de Cannes...

"Je traîne une grosse sciatique qui m'empêche de vivre depuis deux mois, sous morphine h/24 etc... Je suis venue faire des infiltrations car je redoute l'opération", a mentionné Demdem sur son compte Instagram. Une fois les infiltrations réalisées, l'épouse de Gims a attendu patiemment que l'avion de son homme n'atterrisse sur le tarmac de l'aéroport de Nice. "Maintenant j'attends tranquillement que Bilou vienne me chercher", a-t-elle indiqué, livre d'Amélie Nothomb à la main. "Enfin il est là", se réjouit-elle en filmant Gims sortir du jet privé.

Ce n'est pas la première fois que Demdem évoque sa santé. Depuis janvier 2021, la mère de famille est égérie WeightWatchers. Elle expliquait avoir pour objectif de perdre 9 kilos tout en respectant un mode de vie sain. "Je sens que je suis en rééquilibrage alimentaire et non au régime ! Il n'y a pas de privation ou d'aliments interdits, c'est plutôt une question de quantité. J'ai toujours été à la recherche du bon rythme. Je ne voulais pas un régime brutal avec l'effet yoyo qui y est souvent associé. J'essaye d'avoir une hygiène de vie saine, tout en ayant une vie sociale comme aller au restaurant et manger avec mes enfants", confiait-elle au programme de perte de poids.

Lorsque l'avion immense de Demdem et Gims a atterri à Marrakech, l'influenceuse a justement retrouvé sa vie de famille. "Go être animatrice de colo maintenant", a-t-elle blagué en filmant ses enfants et ses affaires sur le tarmac de l'aéroport marocain.