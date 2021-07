Nabilla, son mariage sous haute sécurité : prison, amende... le couple met la pression

Après des mois et des mois de préparation, Nabilla et Thomas Vergara vont enfin avoir l'opportunité de renouveler leurs voeux ce mardi 6 juillet 2021. Pour concrétiser leur amour une seconde fois, le couple a vu les choses en (très) grand, c'est-à-dire en privatisant le château de Chantilly, dans l'Oise. Ce joyau du patrimoine français promet d'accueillir au moins une bonne centaine d'invités dans ses jardins verdoyants, si ce n'est plus. D'après Le Parisien qui a recueilli les témoignages de sources anonymes, des footballeurs pourraient d'ailleurs figurer sur la liste VIP.

Toutefois, les fans de Nabilla devront prendre leur mal en patience avant d'en savoir plus sur les détails incroyables de son mariage car l'exclusivité de la cérémonie a été réservée à Amazon Prime Vidéo. Selon nos confrères de BFM Paris, celle-ci sera retransmise en direct sur la plateforme dans la soirée avant que plusieurs épisodes ne soient mis à disposition. "Ce soir, la star Nabilla dira oui à son compagnon Thomas dans les grandes écuries du château de Chantilly. Une cérémonie qui sera retransmise en direct sur internet par la plateforme Amazon", lit-on via un post Instagram.

En attendant, pas question pour les parents de Milann (1 an et demi) de risquer une quelconque fuite sur la Toile. C'est pourquoi, ils ont imposé un contrat très strict à leurs équipes. "Les prestataires ont dû signer une clause de confidentialité, leurs téléphones scellés pour empêcher toute photo volée", apprend-t-on dans un reportage diffusé cette fois sur les antennes de BFM Paris ce mardi matin. Il est également précisé qu'ils "risqueraient jusqu'à 5000 euros d'amende et 5 ans de prison en cas de fuite sur l'organisation du mariage".