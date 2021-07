Cambriolage au mariage de Nabilla : révélations sur l'enquête, des complices à l'intérieur ?

Nabilla et Thomas Vergara se souviendront toute leur vie du mardi 6 juillet 2021. Il s'agit du jour où ils se sont mariés pour la deuxième fois au château de Chantilly. Un lieu grandiose où s'est déroulée la cérémonie dans l'intimité la plus totale. En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, seules quelques photos de la soirée qui a suivi ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. Malheureusement, la fête s'est terminée sur une bien mauvaise note. En effet, dans la nuit, Nabilla et Thomas Vergara ont été victimes d'un cambriolage ! Le montant du préjudice est estimé à 150 000 euros. "On s'est fait voler plein de matériel, plein de bijoux. Ce qui me fait un petit peu de peine, c'est que ce sont des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m'avaient offerts", a notamment confié la jolie brune en larmes mercredi 7 juillet.

Le couple a bien évidemment porté plainte et une enquête est actuellement en cours pour retrouver le voleur. Mais la police est déjà en mesure d'expliquer comment il s'est introduit dans leur chambre à l'Auberge du Jeu-de-Paume où se trouvait son butin. Une explication pour le moins déconcertante compte tenu de l'établissement prestigieux. "C'est par une simple fenêtre laissée ouverte que le voleur - 'un individu non identifié', indique le parquet de Senlis (Oise) - a pu subtiliser différents objets pour un montant estimé aux alentours de 150 000 euros", rapporte Le Parisien.

Le cambriolage aurait eu lieu vers 2h30 du matin alors que Nabilla et Thomas Vergara étaient en train de passer leur plus belle soirée entourés de tous leurs proches. La police n'a été alertée que vers 5h30 du matin et l'enquête a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie d'Amiens (Somme), et à la brigade de recherches de Chantilly.

Forcément, la nouvelle a fait le tour du voisinage où les habitants, qui n'avaient pas manqué de critiquer l'événement, ont fait part de leur surprise. "Dans un hôtel comme celui-ci, vous allez me faire croire que l'on peut rentrer comme ça ? Moi, je suis sûr qu'il y avait un complice à l'intérieur !", a déclaré un retraité au Parisien. Un autre s'est montré quant à lui plus soupçonneux : "Comme quoi, se faire autant de publicité ce n'était pas forcément une bonne chose. On se demande même si ça ne fait partie du show, pour faire un peu d'action".