Nabilla et Thomas Vergara cambriolés : l'incroyable montant du préjudice

Le 6 juillet 2021, Nabilla Benattia et Thomas Vergara se sont mariés pour la seconde fois devant leurs proches. C'est le château de Chantilly, dans l'Oise, que les parents de Milann (1 an et demi) ont choisi afin de célébrer leur amour. Mais ils ont eu une bien mauvaise surprise une fois la soirée terminée. Ils ont été cambriolés et le montant du préjudice fait tourner la tête.

Comme l'avait dévoilé le site de Jean-Marc Morandini, des individus se sont introduits dans la chambre d'hôtel de Thomas Vergara et Nabilla peu de temps après que Marie-Luce, la maman de la belle brune de 29 ans, a déposé les cadeaux de mariage avant de repartir. Les voleurs ont donc pu repartir avec un beau butin composé de tous les présents et de certains biens personnels du couple. Selon une source proche du dossier qui s'est confiée à BFMTV, "le préjudice est évalué à plusieurs centaines de milliers d'euros". Pour l'heure, les jeunes mariés ne se sont pas encore exprimés sur cette affaire.

C'est en rentrant aux alentours de 4h30 du matin que Nabilla et Thomas Vergara ont eu cette mauvaise surprise. Très vite, ils auraient prévenu la police les responsables de l'Hôtel du jeu de Paume à Chantilly ainsi que la police. Les autorités seraient rapidement venues sur les lieux pour tenter de découvrir un maximum d'indices et recueillir différents témoignages. Heureusement pour les jeunes parents, les individus malveillants ne se sont pas rendus dans la chambre voisine, où leur fils Milann dormait à poings fermés. Il était surveillé par sa nounou.