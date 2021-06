Iris Mittenaere chic en noir au bras de Diego, Guillaume Canet très moustachu au Paris Eiffel Jumping

Alors que la pandémie de coronavirus a connu un coup de frein, le Paris Eiffel Jumping pouvait enfin se tenir cette année après son annulation l'an dernier. Du vendredi 25 au dimanche 27 juin 2021, les meilleurs cavaliers du monde avaient rendez-vous dans la capitale pour ce qui constitue la sixième et avant-dernière étape du circuit Longines Global Champions Tour. Pour sa journée de clôture, l'évènement sportif a pu compter sur les personnalités.

Une jauge à 5000 spectateurs, accueillis gratuitement, et un espace VIP : le Champ de Mars a donc de nouveau été le théâtre d'une belle compétition sur une piste éphémère. La veille de la fermeture, le 26 juin, on a ainsi pu voir la reine de beauté et désormais animatrice télé Iris Mittenaere, laquelle avait opté pour un look très chic en trench noir destructuré. La jeune femme, déjà haute de 1,72 mètres, avait toutefois laissé ses talons à la maison au profit d'une paire de mocassins brillants. Elle a assisté à la compétition en compagnie de son amoureux, l'influenceur Diego El Glaoui. Ce dernier avait opté pour un look estival malgré le temps maussade, lui aussi choisissant des mocassins pour se sentir à l'aise en marchant sur les pistes. Ils ont pu saluer la performance du Britannique Ben Maher qui s'est imposé lors du Grand Prix individuel 5 Etoiles.

Le dimanche de clôture, on a pu croiser diverses personnalités dont l'acteur et réalisateur Guillaume Canet, qui est apparu très moustachu ! Ce dernier, qui lui-même pratique le jumping, est toujours en tournage du prochain volet ciné d'Astérix. Plutôt que d'utiliser un accessoire, il compte donc sur un effet naturel coté pilosité faciale. On a aussi pu repérer Nelson Monfort, Caroline Barclay, Amaury Leveaux, la princesse Sirivannavari de Thaïlande, Julien Clerc, Philippe Rozier, ou encore Xavier de Moulins et sa femme Anaïs... Les stars ont pu applaudir les cavaliers alors que cette ultime journée était marquée par le Grand Prix 5 étoiles par équipe.

A noter que la liste des Bleus, pour le rendez-vous olympique de cet été à Tokyo, sera dévoilée vendredi 2 juillet. "Nous avons une liste de chevaux pour Tokyo 2021, une liste de chevaux pour Paris 2024 et une liste de chevaux espoirs. Avec toutes les équipes, il s'agit de définir le programme de chaque couple dans le but de maintenir le haut niveau et la haute performance sportive", a expliqué Frédéric Morand, vice-président de la Fédération française d'équitation (FFE), à l'AFP. Pour les JO de Paris, les épreuves équestres ne se dérouleront pas sur ce site du Champ de Mars mais au château de Versailles.

Tom Spencer