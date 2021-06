Elodie Fontan en robe printanière, Marie Drucker et Mika assistent au Paris Eiffel Jumping

La sixième et avant-dernière étape du circuit Longines Global Champions Tour peut enfin tenir son édition 2021, du vendredi 25 au dimanche 27 juin, après avoir été annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. A une semaine de l'annonce des cavaliers et des chevaux qui représenteront la France cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo, la capitale est le théâtre d'une compétition internationale de saut d'obstacles, au pied de la Tour Eiffel : le Paris Eiffel Jumping.

L'événement, gratuit pour le public, a pu atteindre cette année une jauge de 5000 personnes. Dans les tribunes, pour assister à la compétition équestre, le beau monde s'était bousculé aux portillons. Elodie Fontan - sans Philippe Lacheau -, Marie Drucker et Thierry Rey, le chanteur Mika, Nicolas Canteloup, Mickael Landreau, Jennifer Katharine Gates, Virginie Couperie-Eiffel, Tony Estanguet et Thierry Rey, Franck McCourt et sa femme Monica Algarra, Ryadh Sallem, Lionel Charbonnier, Amaury Leveaux, Franck McCourt ont tous eu la chance de regarder les meilleurs cavaliers du monde en pleine performance.

A un mois des Jeux Olympiques de Tokyo, c'est le Britannique Ben Maher qui a fait forte impression lors du Grand Prix de Paris de saut d'obstacles en signant le seul double sans faute de l'épreuve-phare, le samedi 26 juin 2021. Sur son cheval Ginger Blue, le cavalier s'est imposé sur la piste éphémère du Champ de Mars pour remporter le Grand Prix individuel (5 Etoiles) du Paris Eiffel Jumping, comptant pour le circuit du Longines Global Champions tour. Juste derrière lui, l'Egyptien Sameh El Dahan et la jeune Jodie Hall McAteer ont obtenu les deuxième et troisième position du podium. C'est sans doute l'une des dernières fois que l'on attend galoper dans le 7e arrondissement de Paris. En 2024, les épreuves équestres devraient se dérouler au château de Versailles.