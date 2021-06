Elodie Fontan se moque de son chéri Philippe Lacheau et de ses grosses faiblesses sportives !

Ce n'est pas la première fois que les tourtereaux se charrient en ligne aux yeux de tous. En couple depuis le milieu des années 2010, Elodie Fontan et Philippe Lacheau sont amis, amants... et parents ! En décembre 2019, la comédienne a donné naissance à son premier enfant, fruit de cette relation discrète : un petit garçon prénommé Raphaël. Si vous êtes bons en mathématiques, vous le savez, bébé a fêté son premier anniversaire il y a peu. Et pour l'occasion, papa et maman n'avaient rien dévoilé, si ce n'est le gâteau imaginé et réalisé par Celine Cake Design ainsi que la bougie en forme de "1" tenue par un adorable primate en sucre. Ce n'est donc pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace...