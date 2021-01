Elodie Fontan enceinte de Philippe Lacheau : ses astuces pour cacher sa grossesse

Elodie Fontan, que l'on a récemment vue dans Big Five, est l'une des candidates du dernier numéro de la première saison de District Z. La star de 33 ans y participe avec son amoureux et père de son fils, l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau. Cela fait un an qu'elle a donné naissance à un petit Raphaël. Elle avait été très discrète sur sa grossesse...

En août 2019, Elodie Fontan avait été aperçue dans un aéroport avec un début de ventre rond qui avait alors semé le doute sur une possible grossesse. L'actrice, découverte par le grand public avec la série Clem, s'était bien gardé de commenter l'information mais ses followers sur Instagram n'étaient pas dupes et avaient pu constater qu'elle n'avait plus mis une seule photo d'elle de plein pied. Même en pleines vacances au soleil, lorsqu'elle posait en bikini, le cadrage de la photo ne laissait pas voir son ventre... Il n'en avait alors pas fallu plus pour que sa grossesse devienne un secret de polichinelle.

Elodie Fontan, qui est une jeune maman à la ligne de rêve déjà retrouvée, avait également essayé de trouver d'autres subterfuges pour cacher sa grossesse le plus longtemps possible. Ainsi, lorsqu'elle avait pris part au Festival de la fiction de La Rochelle, elle avait opté pour une robe noire à gros motifs un peu ample afin de pas trop dessiner son ventre et n'avait jamais posé de profil et toujours en groupe. De quoi noyer le poisson...

Finalement, Elodie Fontan a donc donné naissance à un petit garçon en décembre 2019, fruit de son histoire d'amour avec Philippe Lacheau, son amoureux depuis le milieu des années 2010. C'est à ses côtés qu'elle a participé à District Z. "Pour bien connaître Élodie, je sais qu'elle a un vertige maladif, elle a un problème avec ça, une vraie peur du vide. Pourtant je l'ai vue se dépasser. Elle avait les larmes aux yeux. Pour l'association, elle a réussi à vaincre sa peur sur une étroite poutre instable située à 8 mètres de hauteur alors que ça a été une souffrance. On était tous admiratifs de la voir se dépasser comme ça", a confié Philippe Lacheau à TV Mag.